Ponta a precizat că este foarte mulțumit că este în partidul ProRomânia.

Fostul premier a dat de înțeles că rămâne în partidul pe care îl conduce, cu toate că Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare.

Ponta a comparat practicile unor lideri PSD cu cele ale Partidului Comunist.

„Mă uit la ce fac unii lideri PSD acum și revăd scenele de la și după CPEX al PCR din 1989! Cred că au uitat ce s-a întâmplat după 1989 și cum au terminat oamenii aceia!

Eu am fost între acești indivizi și am făcut aproape tot ce făceau și ei – am primit de la români un mesaj în 2014-2015 și vreau să arăt că l-am înțeles! Am muncit și suferit atâta timp ca să dovedesc că m-am schimbat în bine – există ceva pe lume care să mă facă să revin în ”mlaștină”?!? NU

Echipa ProRomania merge mai departe – pe un drum pe care l-am ales , foarte dificil ; dar este drumul corect! Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care nu își vând sufletul pentru bani, funcții și avantaje meschine!”, a menționat Ponta.