„Nu sunt surprins de acţiunea lor”

„Statele Unite au fost informate de majoritatea «aliaţilor» noştri din NATO că aceştia nu doresc să se implice în operaţiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, şi asta în pofida faptului că aproape toate ţările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem şi că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să deţină arme nucleare”, scrie Donald Trump.

„Nu sunt surprins de acţiunea lor”, adaugă preşedintele american, reproșând iritat că a considerat întotdeauna NATO „o stradă cu sens unic: noi le vom proteja, dar ele nu vor face nimic pentru noi, în special, la nevoie”.

A anunțat că a decimat armata Iranului

„Din fericire, am decimat armata Iranului – marina lor a dispărut, forţele aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene şi radarele au dispărut şi, poate cel mai important, liderii lor, practic la toate nivelurile, au dispărut, pentru a nu ne mai ameninţa niciodată pe noi, pe aliaţii noştri din Orientul Mijlociu sau pe lume!”, proclamă Trump, deşi forțele armate ale Iranului își continuă atacurile aeriene.

„Datorită faptului că am avut un astfel de succes militar, nu mai avem nevoie şi nici nu mai dorim asistenţa ţărilor NATO — NICIODATĂ NU AM AVUT!”, insistă Donald Trump.

„La fel şi în cazul Japoniei, Australiei sau Coreei de Sud”, adaugă el. „De fapt, vorbind în calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, de departe cea mai puternică ţară din lume, NU AVEM NEVOIE DE AJUTORUL NIMĂNUI!”, scrie el cu litere mari.

Trump amenință cu retragerea din NATO

Președintele american a declarat că SUA trebuie să își „reanalizeze” rolul în Alianța Nord-Atlantică, atacând dur aliații care i-au respins cererile de asistență în războiul cu Iranul. „Este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim”, a punctat Trump referitor la apartenența la blocul militar.

Într-o declarație ce a stârnit controverse, acesta a comparat situația din Iran cu invazia Rusiei în Ucraina, argumentând că America nu a fost obligată să intervină în sprijinul Kievului.

„Noi îi ajutăm, iar ei nu ne-au ajutat, și cred că este un lucru foarte rău pentru NATO”, a spus Trump.

Președintele american a taxat dur „pasivitatea” NATO în dosarul iranian. Deși există un acord general privind neutralizarea ambițiilor nucleare ale Teheranului – pe care Trump i-a descris drept „nebuni, cruzi și violenți” – aliații rămân reticenți în a trece la fapte. „Toată lumea este de acord cu pericolul, dar nimeni nu vrea să se implice”, a punctat Trump.

A avertizat că SUA nu vor uita

Președintele american a avertizat că SUA nu vor uita lipsa de solidaritate a partenerilor externi. „Trebuie să ținem minte asta, pentru că este destul de șocant”, a afirmat el.

Deși nu a confirmat consecințe directe pentru NATO, Trump a criticat dur ipocrizia aliaților care laudă acțiunile americane, dar aleg să rămână pe margine în momentele critice.

„Nu suntem pregătiți să plecăm încă”

Totodată, Trump anunță o posibilă încheiere rapidă a conflictului: deși SUA nu pun capăt războiului cu Iranul în acest moment, președintele a dat asigurări că trupele se vor retrage „în viitorul apropiat”, semnalând o schimbare de etapă în desfășurarea ostilităților.

„Nu suntem pregătiți să plecăm încă, dar vom pleca în viitorul apropiat”, a spus el din Biroul Oval.

Potrivit lui Donald Trump, obiectivele militare au fost atinse într-o măsură care paralizează Iranul pe termen lung. Acesta a declarat că distrugerile cauzate de forțele americane sunt atât de mari, încât reconstrucția țării va dura aproximativ 10 ani.

Un plan învăluit în mister

De asemenea, Statele Unite sunt aproape de a deține controlul total asupra siguranței în Strâmtoarea Ormuz, sugerează Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că restabilirea ordinii în zonă este o chestiune de scurt timp, semnalând că operațiunile militare și-au atins scopul de a descuraja amenințările.

„Nu va mai dura, nu cred, foarte mult. Lovim puternic coasta. Practic este vorba de coastă și de apă. Și nu va mai dura mult”.

Planul lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz rămâne, pentru moment, învăluit în mister. Președintele nu a avansat nicio dată concretă pentru retragere, iar oficialii de la Washington au refuzat să detalieze cum va fi asigurată paza acestui punct maritim strategic.

Ali Larijani, omul-cheie al securității iraniene, ucis într-un atac al IDF

Marți, Ali Larijani, omul-cheie al securității iraniene, a fost ucis într-un atac al IDF. Fiul unui expert în drept islamic șiit, acesta a deținut numeroase roluri-cheie în aparatul de stat iranian, culminând cu poziția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, relatează The Jerusalem Post.

Ali Larijani a fost ucis marți într-un atac al IDF, lansat la ordinul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. În calitate de șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, acesta a coordonat politicile de apărare, informații și afaceri externe ale Republicii Islamice.






