Loviturile de rachete din Fâșia Gaza asupra Israelului au fost reluate după câteva ore de acalmie, relatează The Times of Israel.

Forțele de apărare israeliene (IDF) au declarat miercuri că au lovit ținte navale din Gaza, precizând că acestea au fost folosite de Hamas pentru a lansa atacuri pe coasta israeliană, relatează CNN și The Times of Israel.

Cele trei țări poartă discuții despre crearea unui coridor sigur de trecere pentru civilii din Fâșia Gaza, a declarat marți consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan, relatează The Guardian.

Numărul morților în urma loviturilor Hamas asupra Israelului a depășit 1.200, cei mai mulți fiind civili, a anunțat radiodifuzorul public israelian Kan, citat de The Guardian.

Forțele de Apărare ale Israelului (IAF) afirmă că au lansat atacuri aeriene masive în Fâșia Gaza, lovind peste 200 de ținte în ultima zi într-un cartier de coastă din orașul Gaza, relatează The Times of Israel.

„Hamas a vrut o schimbare și va primi una. Ceea ce a fost în Gaza nu va mai fi. Am început ofensiva din aer, mai târziu vom veni și de la sol. Controlăm zona din ziua a doua și suntem în ofensivă. Aceasta nu va face decât să se intensifice”, a spus Gallant.

Ministrul israelian al apărării, Yoavv Gallant, care s-a adresat marți soldaților din apropierea frontierei cu Fâșia Gaza, a spus că ofensiva Israelului va continua și la sol, relatează agenția Reuters, citată de The Guardian.

00:02 - Acum 10 ore „Nu am văzut niciodată o asemenea sălbăticie în istoria Israelului”, i-a spus la telefon Netanyahu lui Biden

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a spus marți președintelui american Joe Biden, în cadrul convorbirii telefonice pe care cei doi lideri au avut-o, că „nu am văzut niciodată o asemenea sălbăticie în istoria statului” israelian și nici „de la Holocaust încoace”, referindu-se la atacurile declanșate de militanții Hamas, potrivit unui comunicat emis de biroul lui Netanyahu, relatează The Times of Israel.

Teroriștii Hamas „au luat zeci de copii, i-au legat, i-au ars și i-au executat. Au decapitat soldați, i-au secerat pe acei tineri care au venit la un festival, știți, au amplasat cinci jeep-uri în jurul acestei depresiuni (…) și, la fel ca la Babyn Yar, i-au secerat (cu gloanțele, n.r.), asigurându-se că i-au ucis pe toți”, i-a spus Netanyahu președintelui american.

Mai multe informații: Detaliile pe care Netanyahu i le-a dat la telefon lui Biden despre masacrele comise de Hamas: „Sunt chiar mai răi decât ISIS”