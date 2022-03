Ferestre sparte, pereți și balcoane avariate, adevărate găuri în structurile de beton, mormane de moloz și salvatori care caută printre dărâmături, aceasta este imaginea după atacul înregistrat joi, după prânz.

„În apropiere nu există facilități militare. Sunt spitale, mai multe școli și grădinițe, zeci de blocuri înalte. Salvatorii lucrează la fața locului. Informațiile despre victime și răniți nu sunt cunoscute”, a transmis Administrația Regională de Stat Cernihiv.

Într-o înregistrare publicată pe Twitter, dintr-o mașină, se vede un proiectil care aterizează chiar pe stradă, în mijlocul cartierului de blocuri și case.

I’ve lowered the MLRS attack scene’s speed, look at the sky, at least 8 projectiles.

Chernihiv, #Ukraine ?? https://t.co/tgP60AHjsN pic.twitter.com/mpXy1bUuDq