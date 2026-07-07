Documentul de două pagini, elaborat în ultimele săptămâni pentru a informa oficialii europeni cu privire la situația băncilor rusești, subliniază vulnerabilitatea acestora la noi restricții occidentale.

Deși băncile ruse au rezistat în mare parte sancțiunilor impuse de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022, raportul din iunie arată că deteriorarea portofoliului de credite și îndatorarea crescândă a gospodăriilor creează un risc „exploziv”, tocmai în momentul în care UE pregătește cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.

Pachetul cu numărul 21 de sancțiuni

Acesta va fi finalizat în iulie și vizează băncile și rețelele de criptomonede.

Banca centrală rusă a refuzat să comenteze această evaluare, deși recent a minimizat riscurile unei crize bancare majore.

Pe fondul epuizării resurselor bugetare din cauza costurilor unui război de patru ani cu Ucraina, Rusia s-a bazat din ce în ce mai mult pe bănci pentru a sprijini companiile și debitorii.

Bănci împovărate de stat

Raportul arată că acest lucru a împovărat băncile cu riscuri, pe măsură ce economia se clatină.

Ministerul Economiei și-a redus prognoza de creștere a produsului intern brut la 0,4% în 2026, de la 1,3% anterior, și la 1,4% în 2027, de la 2,8%.

Raportul serviciilor de informații, intitulat „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026”, a arătat că băncile au fost obligate să acorde împrumuturi subvenționate companiilor din sectorul apărării, cumpărătorilor de locuințe și altor entități.

Vulnerabilități mascate

Acesta a subliniat că programele de creditare susținute de stat, restructurările împrumuturilor și sprijinul guvernamental au mascat vulnerabilitatea băncilor.

„Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situație explozivă pe care un șoc economic, cum ar fi un pachet ambițios de sancțiuni împotriva băncilor…, ar putea-o declanșa”, se arată în raport.

Acordarea de împrumuturi către firmele din sectorul apărării, proiectele regionale susținute de stat și proprietarii de locuințe a crescut volumul împrumuturilor care s-ar putea să nu mai fie rambursate niciodată, au afirmat autorii.

10% din credite sunt dubioase

Raportul estimează că 10% din împrumuturile corporative sunt îndoielnice, o creștere bruscă față de 2024, în timp ce unele bănci importante au raportat rate ale creditelor neperformante în sectorul de retail de până la 15% în 2025.

De asemenea, se menționează că peste 500.000 de ruși au și-au declarat falimentul personal în 2025, o creștere de aproape o treime față de anul precedent, în timp ce programele de stat au încurajat peste 13 milioane de ruși să contracteze cel puțin trei împrumuturi simultan.

Filipp Gabunia, viceguvernatorul băncii centrale ruse, a declarat luna trecută că „vulnerabilitățile din sectorul financiar nu sunt critice”, subliniind că rezervele de capital ale băncilor se aflau la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, în timp ce creditele neperformante acordate companiilor, situate la 4%, nu s-au modificat în ultimul an și jumătate.

Asia ignoră sancțiunile

„Economia Rusiei stagnează, dar dominanța statului și cheltuielile pentru apărare înseamnă că nu se profilează o criză financiară imediată”, a afirmat Chris Weafer, expert în Rusia la firma de consultanță Macro Advisory.

„Asia ignoră sancțiunile. Așadar, ideea că o nouă rundă de sancțiuni va arunca Rusia în criză este o iluzie”, a spus el, adăugând că cheltuielile pentru apărare mențin șomajul la un nivel scăzut și salariile la un nivel ridicat.

Sufocarea fluxurilor de bani

Uniunea Europeană a impus sancțiuni ample asupra Rusiei, în încercarea de a sufoca profiturile băncilor și fluxurile internaționale de capital, vânzările de petrol și gaze, precum și sectorul apărării.
Rusia s-a confruntat cu dificultăți, dar s-a dovedit în mare măsură rezistentă, în timp ce Europa a întâmpinat adesea dificultăți în aplicarea sancțiunilor, în lipsa unei autorități centrale care să se ocupe de acest lucru.

Adăugându-se la dificultățile Europei, Statele Unite, sub președinția lui Donald Trump, au relaxat unele sancțiuni, acordând anterior o autorizație temporară pentru vânzarea petrolului rusesc, deși această derogare a expirat la jumătatea lunii iunie.

Urmează traderii de petrol și rafinăriile

Diplomații europeni discută acum despre vizarea băncilor și a rețelelor de criptomonede, precum și a producției de drone, a traderilor de petrol și a rafinăriilor.

Aceasta ar adăuga zeci de persoane și entități pe lista sancțiunilor, inclusiv aproape 90 de bănci, aducând numărul instituțiilor de credit sancționate la peste 100 – mai mult de jumătate din băncile țării conectate la rețeaua internațională.

Sberbank: Toată lumea e deja obișnuită cu sancțiunile

Președintele rus Vladimir Putin a declarat recent că Rusia va continua să-și urmărească obiectivul militar de a ocupa integral patru regiuni ucrainene, în ciuda sancțiunilor, respingând o nouă propunere a Ucrainei de a reduce ostilitățile.
Putin a mai spus că Rusia se așteaptă la reluarea eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului, odată ce „faza fierbinte” a conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul va fi rezolvată.

Presiuni în creștere

Există semne ale unei presiuni în creștere. VTB, a doua cea mai mare instituție de credit din Rusia, intenționează să-și majoreze rezervele, a declarat vineri directorul general adjunct, pentru a se proteja împotriva creșterii prețurilor la combustibil și a eventualelor pierderi din credite.

Suma de numerar deținută în afara băncilor a crescut cu peste 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la peste 19 trilioane de ruble, adică 243 de miliarde de dolari în acest an, potrivit datelor băncii centrale.

Această situație a exercitat presiune asupra băncilor care se bazează pe depozite pentru a-și finanța activitatea de creditare.

„Toate băncile majore se află deja sub sancțiuni… iar atunci când acestea au fost introduse în 2022, a existat o situație tensionată”, a declarat pentru Reuters Taras Skvortsov, directorul financiar al Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia.

„Până în 2026, toată lumea s-a obișnuit deja cu această situație. Mulți clienți ai băncilor sancționate nici măcar nu știu de existența sancțiunilor”, a mai spus el.

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