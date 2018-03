Reacția Comisiei Europene la acuzația că a cerut detalii despre anchete penale din România

Comisia Europeană oferă o primă reacție, la solicitarea ziarului Libertatea, după ce a fost acuzată că, în 2012, a cerut informații despre stadiul în care se află procesele unor inculpați celebri din România. Ulterior acestor acuzații, lansate la postul Antena 3, premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat ministrului Justiției să spună dacă au existat astfel de mesaje venite de la Bruxelles.

,,În general nu comentăm scurgeri de informații, așa că nu am niciun comentariu anume”, a spus Christian Wigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în urma unei solicitări a ziarului Libertatea.



,,We generally do not comment on leaks, so I don’t have any specific comment”. (in engleză – n.r.)

Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Tudorel Toader spună dacă s-au primit la Ministerul Justiției, în perioada 2012-2018, cereri, direct sau în alt context, de la Comisia Europeană, privind persoane cu probleme penale din țara noastră și situația dosarelor acestora, a transmis, luni, șefa Executivului, într-o scrisoare deschisă transmită de Biroul de Presă al Palatului Victoria.



Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, luni, după ședința conducerii partidului, că Guvernul sau ministrul Justiţiei vor transmite în perioada următoare o scrisoare în care va cere clarificări Comisiei Europene.

Decizia a venit după ce Antena 3 a prezentat o listă de cerinţe ale CE, din anul 2012, în legătură cu Mecanismul de Cooperare şi Verificare, care cuprindea mai multe nume de politicieni vizați în dosare de corupție. Potrivit Antena 3 , în document sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurtă descriere a situației curente și să se stabilească pașii următori pentru cazurile de înaltă corupție și care îi cuprind pe: Gheorghe Copos, Adrian Năstase, Șerban Brădișteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remeș, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiuariu. Cererea este una imperativă.

Citește și: Viorica Dăncilă îi cere lui Toader să spună dacă CE a cerut informații despre persoane cu dosare penale din România