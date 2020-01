De Valentina Postelnicu,

„Mihai este un coleg care o dată la două-trei zile cere demisia conducerii. E un lucru care face parte din farmecul USR. Dincolo de asta, poziţionarea partidului şi documentul doctrinar, referendumul de centru-dreapta care va avea loc în februarie, vin tocmai în logica de a prezenta românilor o alternativă şi o direcţie consistentă despre cum vrem să schimbăm România. Pentru că au fost până acum trei ani în care USR a dovedit în Parlament că are şi forţă şi energie şi capacitate de a reprezenta cetăţenii. Or, în acest moment, e fundamental necesar pentru România să vadă dinspre USR şi alianţa USR PLUS cum vrem să facem această schimbare. Iar poziţionarea doctrinară foarte clară în zona aceasta de centru-dreapta modern, de partid pro-european, care vrea o schimbare spre modernizarea României, este un pas necesar în maturizarea noastră ca organizaţie”, a explicat liderul USR, la finalul şedinţei Birourilor reunite USR şi PLUS.

Barna a arătat că este dreptul colegilor să îşi exprime punctul de vedere, iar USR „rămâne cel mai democratic partid” din spaţiul legislativ românesc.

„Este dreptul colegilor să îşi exprime punctul de vedere. Faptul că ei decid să o facă în spaţiul public este un lucru care este, cumva, reflectat în rezultatele pe care le obţin electoral intern. (…) E firesc să existe puncte de vedere diverse. Avem dezbateri, votăm, mergem mai departe. Asta facem de trei ani şi zic că facem o treabă destul de bună”, a spus Barna.

Pe de altă parte, potrivit liderului USR, excluderile din partid care au avut loc în ultima perioadă s-au realizat în baza statutului.

„Excluderile şi suspendările sunt decizii pe care partidul le-a luat, fie la nivel local, fie la nivel naţional, ca urmare a unor sancţiuni în baza statutului. E un lucru firesc, există în toate partidele. Faptul că e USR e în lumina reflectoarelor şi excluderile din celelalte partide nu sunt considerate ştiri, pentru că sunt considerate normale, arată că USR reprezintă cu adevărat vocea cetăţenilor şi e un subiect de interes pentru cetăţeni. Cred că e bine că există dezbatere”, a susţinut el.

Senatorul USR Cluj Mihai Goţiu l-a criticat pe preşedintele partidului, Dan Barna, pentru lansarea documentului programatic privind ideologia de centru dreapta pentru USR, în legătură cu care liderul formaţiunii a anunţat şi un referendum intern ce ar urma să fie organizat în luna februarie.





