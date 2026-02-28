„Regimul iranian ar fi trebuit să plece demult”

În mesajul publicat pe platforma X, diplomația ucraineană arată că sprijină poporul iranian „în dorința sa legitimă de a trăi în siguranță, libertate și prosperitate”.

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine confirms the unchanged position of our state: we support the Iranian people and their legitimate desire to live in security, freedom and prosperity.



The Iranian regime, which has been mocking the Iranian people for decades, has launched… pic.twitter.com/cHvSJ4ZGKh — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 28, 2026

Totodată, Kievul acuză direct conducerea de la Teheran că a dus o politică de violență atât în interiorul țării, cât și în afara ei.

„Regimul iranian a început o politică amplă de violență împotriva propriului popor și a altor state”, se arată în comunicat, citat de Onet, parte a Grupului Ringier. Documentul menționează încălcări grave ale drepturilor omului, sprijin pentru grupări armate din regiune și ajutor militar oferit Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

🇮🇷🇺🇦 Ukrainian President Zelensky on Iran:



“Ukraine does not share a border with Iran, and we have never had a conflict of interest with the Iranian regime. But the Iranian Shahed drones they sold to Russia are killing—especially our people, Ukrainians—and destroying our… pic.twitter.com/zZQcllgeJo — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) February 14, 2026

„Amintim și nu vom uita niciodată atacurile miilor de drone Shahed asupra orașelor noastre pașnice și asupra oamenilor noștri”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, potrivit publicației Onet.

Ministerul amintește și declarațiile repetate ale președintelui ucrainean, potrivit cărora „regimul iranian ar fi trebuit să plece demult”.

Kievul: Teheranul a ignorat soluțiile diplomatice

Autoritățile ucrainene susțin că Iranul ar fi avut șansa să evite actuala escaladare, dar a ales să nu folosească soluțiile diplomatice.

„Regimul de la Teheran a avut toate posibilitățile pentru a preveni un scenariu violent. I s-a oferit șansa de a acționa diplomatic, dar a ignorat aceste eforturi”, mai arată Ministerul de Externe ucrainean.

⚡️ The first footage of the strikes on Iran has emerged



Israeli military officials say they have hit hundreds of Iranian military targets — including missile launchers in the western part of the country.



Israeli authorities state that the military campaign will continue for at… pic.twitter.com/1UOWtEl5Rw — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

În final, Kievul transmite că dorește „securitate, prosperitate și libertate” pentru poporul iranian și stabilitate pentru întregul Orient Mijlociu.

Israel și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați.

Pentru Ucraina, atacul asupra Iranului are o încărcătură directă. Rusia a folosit în repetate rânduri drone iraniene Shahed pentru a lovi infrastructura și orașele ucrainene. De aceea, reacția Kievului leagă clar situația din Orientul Mijlociu de războiul de pe teritoriul său. Ucraina acuză Iranul că a contribuit direct la atacurile asupra civililor ucraineni prin livrarea acestor drone.

