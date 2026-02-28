Cuprins:
„Regimul iranian ar fi trebuit să plece demult”
În mesajul publicat pe platforma X, diplomația ucraineană arată că sprijină poporul iranian „în dorința sa legitimă de a trăi în siguranță, libertate și prosperitate”.
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine confirms the unchanged position of our state: we support the Iranian people and their legitimate desire to live in security, freedom and prosperity.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 28, 2026
The Iranian regime, which has been mocking the Iranian people for decades, has launched… pic.twitter.com/cHvSJ4ZGKh
Totodată, Kievul acuză direct conducerea de la Teheran că a dus o politică de violență atât în interiorul țării, cât și în afara ei.
„Regimul iranian a început o politică amplă de violență împotriva propriului popor și a altor state”, se arată în comunicat, citat de Onet, parte a Grupului Ringier. Documentul menționează încălcări grave ale drepturilor omului, sprijin pentru grupări armate din regiune și ajutor militar oferit Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.
🇮🇷🇺🇦 Ukrainian President Zelensky on Iran:— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) February 14, 2026
“Ukraine does not share a border with Iran, and we have never had a conflict of interest with the Iranian regime. But the Iranian Shahed drones they sold to Russia are killing—especially our people, Ukrainians—and destroying our… pic.twitter.com/zZQcllgeJo
„Amintim și nu vom uita niciodată atacurile miilor de drone Shahed asupra orașelor noastre pașnice și asupra oamenilor noștri”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, potrivit publicației Onet.
Ministerul amintește și declarațiile repetate ale președintelui ucrainean, potrivit cărora „regimul iranian ar fi trebuit să plece demult”.
Kievul: Teheranul a ignorat soluțiile diplomatice
Autoritățile ucrainene susțin că Iranul ar fi avut șansa să evite actuala escaladare, dar a ales să nu folosească soluțiile diplomatice.
„Regimul de la Teheran a avut toate posibilitățile pentru a preveni un scenariu violent. I s-a oferit șansa de a acționa diplomatic, dar a ignorat aceste eforturi”, mai arată Ministerul de Externe ucrainean.
⚡️ The first footage of the strikes on Iran has emerged— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
Israeli military officials say they have hit hundreds of Iranian military targets — including missile launchers in the western part of the country.
Israeli authorities state that the military campaign will continue for at… pic.twitter.com/1UOWtEl5Rw
În final, Kievul transmite că dorește „securitate, prosperitate și libertate” pentru poporul iranian și stabilitate pentru întregul Orient Mijlociu.
Israel și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați.
Pentru Ucraina, atacul asupra Iranului are o încărcătură directă. Rusia a folosit în repetate rânduri drone iraniene Shahed pentru a lovi infrastructura și orașele ucrainene. De aceea, reacția Kievului leagă clar situația din Orientul Mijlociu de războiul de pe teritoriul său. Ucraina acuză Iranul că a contribuit direct la atacurile asupra civililor ucraineni prin livrarea acestor drone.
