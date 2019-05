În videoclipul postat de unul dintre martori pe rețelele de socializare se poate auzi cum bărbatul țipă la echipajul de zbor, acuzându-l că nu a observat greșeala când el s-a urcat la bordul avionului de pe aeroportul din Pisa.

Pasagerul a descoperit abia când a aterizat că se urcase în avionul greșit și că în loc de Cagliari, Sardinia, el a ajuns în Bari, potrivit mirror.co.uk.

În timpul confruntării, el a susținut că greșeala a fost a celor care i-au verificat biletul pe care a plătit 400 de euro. De asemenea, bărbatul a susținut că mergea în Cagliari pentru a-și vizita un prieten bolnav, adăugând că nu mai are bani să meargă în Sardinia care se află la câteva sute de kilometri de Bari.

Atterrati. Si accorge che si trova a Bari e non a Cagliari. ?? #Ryanair volo Pisa – Bari pic.twitter.com/yIHTk6GrUs — vee2.run (@RunVee2) 20 mai 2019

„Am ajuns la poarta greșită? Și cum am reușit să trec de verificare biletului? Trebuie să mă văd cu prietenul meu din Cagliari care este bolnav. Am cheltuit 400 de euro. Nu mai am bani”, a spus pasagerul nervos.

Potrivit martorului care a povestit ce s-a întâmplat, avionul de Cagliari a avut întârziere, astfel că cele două îmbarcări au fost făcute în același timp și bărbatul a fost confuz.

Este neclar dacă bărbatul a putut să ia un alt avion pentru a ajunge la destinația dorită. Ryanair nu a comentat încă incidentul.

Foto: Captură Video

