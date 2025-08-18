Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”

„O veste bună. Agenţia de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Amintesc că agenţia de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectiva negativă”, a scris președintele Nicușor Dan, pe Facebok, luni, 18 august 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a interpretat decizia Fitch ca pe o confirmare a încrederii în „măsurile și planurile Guvernului României”, în ciuda contextului fiscal și bugetar sensibil, potrivit News.

Nicușor Dan a subliniat angajamentul României față de investitori și piețele financiare: „Reafirm seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare. Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârşitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”.

Deși ratingul a fost menținut, perspectiva negativă rămâne, reflectând provocările economice actuale.

Premierul Ilie Bolojan a evidențiat necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea situației financiare a țării.

Ilie Bolojan a declarat că singura soluție pentru rezolvarea situației dificile este adoptarea pachetului 2 de măsuri și a altor pachete, subliniind că nu se poate ceda „într-o zonă sau alta” fără riscul de a reveni la aceeași situație problematică.

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă, la sfârșitul săptămânii trecute.

Și Ministerul Educației a evidențiat rolul crucial al pachetului 1 de reforme în evitarea retrogradării României de către agențiile de rating. Agenția Standard & Poors în iulie și Fitch în 15 august au menținut ratingul țării, evitând categoria „Junk”.

