„Muncitorul străin este perceput ca o prezență tolerată, nu ca un om cu drepturi egale”

Reacția vine după ce imaginile surprinse de camera de bord a mașinii livratorului au arătat cum acesta este împins și apoi lovit peste față de un agent de pază, în curtea Spitalului Județean Arad, în urma unui conflict legat de locul în care își oprise autoturismul.

În acest caz, Poliția Arad a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar firma de pază a anunțat o anchetă disciplinară.

„Ceea ce s-a întâmplat la Arad nu este un incident izolat, este simptomul unui climat în care muncitorul străin este perceput ca o prezență tolerată, nu ca un om cu drepturi egale. Omul acesta muncește cinstit, plătește aceleași taxe ca orice angajat român, impozit pe venit, contribuție la sănătate, contribuție la pensii. 25% din salariul său brut merge lunar la fondul de pensii al României, bani care rămân efectiv în țară, pentru că el nu va beneficia niciodată de pensia română. Cu alte cuvinte, muncitorii străini contribuie la pensiile românilor fără să pretindă nimic în schimb. Cel puțin merită să fie tratați cu demnitate”, a declarat Romulus Badea, președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Potrivit organizației, muncitorii străini contribuie anual cu sume importante la bugetul de stat prin plata taxelor, contribuțiilor la sănătate și pensii, fără a beneficia în multe cazuri de toate drepturile aferente pe termen lung.

Peste 73.000 de cereri pentru avize de muncă în doar câteva luni

PIFM atrage atenția că economia românească depinde tot mai mult de forța de muncă din afara Uniunii Europene. Conform datelor prezentate de organizație, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026 au fost depuse peste 73.000 de cereri de avize de muncă pentru cetățeni străini.

Aceștia lucrează în domenii precum construcțiile, HoReCa, transporturile și serviciile de livrare, sectoare care se confruntă cu un deficit major de personal.

„Nu putem să le cerem să vină aici și să nu fie în siguranță”

„România are nevoie de acești oameni pentru a-și susține economia și pentru a-și plăti pensionarii. Nu putem cere oamenilor să vină să muncească aici și să le transmitem în același timp că nu sunt în siguranță. Statul român are obligația de a garanta că orice muncitor, indiferent de naționalitate, este protejat în fața violenței”, a adăugat Romulus Badea.

Patronatul solicită autorităților să finalizeze rapid ancheta și să aplice sancțiunile prevăzute de lege.

Totodată, organizația cere Ministerului Afacerilor Interne să analizeze dacă actualele reglementări privind activitatea agenților de pază oferă suficiente garanții împotriva abuzurilor asupra persoanelor vulnerabile, inclusiv a muncitorilor străini aflați în România.

Nu este prima dată când au loc astfel de incidente, anul trecut, un livrator din Sri Lanka a fost înjurat și lovit de o fată în Popești-Leordeni.

Un alt livrator, nepalez, a fost bătut pe stradă, în București, fără niciun motiv.

Poliția a deschis dosar penal

Incidentul a avut loc pe 15 iunie, în jurul orei 18:12. Livratorul originar din Sri Lanka efectuase o livrare și oprise în apropierea unui indicator care semnaliza oprirea interzisă.

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, agentul de pază l-a abordat pe bărbat, conflictul escaladând rapid. Filmarea arată cum paznicul îl îmbrâncește, iar după ce livratorul scoate telefonul pentru a înregistra incidentul, îl lovește cu palma peste față.

Bărbatul a apelat imediat numărul de urgență 112, iar la fața locului au intervenit polițiștii.

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a confirmat că în acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

„La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unități medicale din municipiu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovirea sau alte violențe. În continuare se efectuează verificări, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale, care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Arad.

În paralel, firma de pază a anunțat declanșarea unei anchete disciplinare, iar conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a solicitat verificarea de urgență a situației.

Managerul unității, Florina Ionescu, a transmis că instituția are „toleranță zero” față de astfel de comportamente și că orice persoană care intră în spital trebuie tratată cu respect, indiferent de naționalitate.

Soția româncă a livratorului susține că acesta s-a confruntat și în trecut cu remarci legate de culoarea pielii și de naționalitatea sa.

Familia afirmă că nu este primul conflict cu personalul de pază al spitalului și acuză faptul că, după intervenția poliției, agresiunea ar fi fost tratată inițial cu superficialitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE