Reacții după moartea lui Ion Dichiseanu. „Ai fost o icoană pentru mine”

A interpretat o mulțime de roluri, a urcat pe scenă de sute de ori și a fost prezent în multe emisiuni și show-uri de televiziune. Ion Dichiseanu rămâne în memoria publicului, dar și a celor care l-au cunoscut dincolo de scenă.

Florin Piersic, prima reacție după moartea lui Ion Dichiseanu

Florin Piersic și Ion Dichiseanu au fost colegi la teatru. Aveau împreună multe amintiri. Acum, după ce Dichiseanu s-a stins din viață, Piersic a transmis un mesaj public pe Facebook.

„Mi-a fost partener. În 1966 ne-am găsit împreună pe platourile de filmare la filmul «Tunelul», o coproducție internațională. Și iarăși în 1984 în «Trandafirul Galben». Noi doi eram considerați cavalerii cinematografiei românești. De televiziune nu mai vorbesc, în câte emisiuni ne-am întâlnit.”, a transmis Florin Piersic.

Acesta a subliniat că nu i-a unit doar o relație profesională, ci și una de prietenie.

„Dar dincolo de toate eram prieteni. O prietenie care a durat o viață. L-am avut invitat la Iași în 2019 la Festivalul Serile filmului românesc, la a zecea ediție, care mi-a fost dedicată. Am petrecut o săptămâna împreună și, Doamne, ce ne-am mai bucurat. Bun, vesel, plin de energie și neastâmpăr. Așa era prietenul meu Ion Dichiseanu. Ți-ai iubit mult profesia și publicul, Dicki, dragul meu și n-ai uitat nici o clipă de ce te-ai făcut actor. Astăzi, însă destinul a făcut ca tu, «dezgustat de atâtea măști grotești, să ieși din scenă, plângând între culise», vorba poetului Mihai Coreanu. O lumină arde pentru sufletul tău. Rămâi în amintirea mea, prieten al meu!”, a mai scris actorul.

Mesajul lui Dan Negru după moartea lui Ion Dichiseanu

Dan Negru are acum un nou proiect la Antena 1, „Legendele”. În curând, prezentatorul TV urma să se întâlnească cu Ion Dichiseanu pentru un interviu, dar, din păcate, actorul s-a stins din viață.

„E prima dată când domnul Dichiseanu îmi dă țeapă! Am filmat cu domnia să zile în șir și niciodată n-a lipsit. În iulie urma să ne vedem ca să filmăm pentru «Legendele». Azi s-a dus… Mi-e dragă fotografia asta: Ieremia (Sebastian Papaiani) și Pierre Vaillant (Dichiseanu), eroii mei din «Toate pânzele sus!»”, a scris în mediul online prezentatorul de la Antena 1.

Ce a postat pe Facebook Mihai Morar în ziua în care Ion Dichiseanu a murit

Prezentatorul de la radio l-a avut de multe ori invitat pe Ion Dichiseanu în emisiunea pe care o avea în urmă cu un an, la Antena Stars.

„Dichi, ai fost o icoană pentru mine. Te-am simțit, la fiecare întâlnire a noastră, ca pe un suflet-pereche. Îți mulțumesc pentru fiecare amintire. Și îți mulțumesc că mi-ai dat una din cele mai frumoase definiții ale rostului omului pe Pământ: «Se spune că speranța moare ultima. Dar și ea moare, până la urmă. Ceea ce nu moare, de fapt, niciodată e Dragostea.» Asta mi-ai spus într-o seară. Și nu voi uita niciodată. Mulțumesc pentru frumos, Ion Dichiseanu! Dumnezeu să te odihnească”, a notat pe Facebook Mihai Morar.

Fuego, primele declarații după moartea lui Ion Dichiseanu

„A plecat și mohicanul. S-a stins Ion Dichiseanu din lumea aceasta, dar nu și din sufletele celor care l-au iubit nespus! Mă număr printre ei și sunt fericit că în ultimii ani ne-am fost aproape, am putut să-i celebrăm două zile de naștere în emisiunea «DRAG DE ROMÂNIA MEA!», la TVR 2, unde a fost emoționat și împlinit cu familia sa minunată! Am realizat apoi, în 2019, pe scena Sălii Palatului, un moment de referință, unde a plâns, în memoria tuturor colegilor săi, mari actori, plecați! Întotdeauna am știut că maestrul Ion Dichiseanu e fermecător în povestirile sale, că are un anume magnetism și că niciodată nu te face să te plictisești.”, a scris pe Facebook cântărețul.

Fuego a povestit însă cum era Ion Dichiseanu dincolo de scenă, în spatele camerelor de filmat.

„Dar vă mărturisesc că dincolo de reflectoare era pură inspirație. Viața sa de film îi oferea șansa să împărtășească din ea. Amintirile îl făceau să fie un munte de inspirație, de nuanțe și de lecții din care noi, cei care aveam ocazia să-i fim în jur, aveam de învățat. Nu a trăit vreodată cu jumătate de măsură. Mereu s-a poziționat în față, a înfruntat cu pieptul deschis și a avut dorința descoperirii, o curiozitate care l-a făcut nu doar un lord al artei noastre, ci și un suflet împlinit. Am învățat de la maestrul Dichiseanu că nu trebuie să existe nu vreau sau nu se poate. Am învățat că viața trebuie să fie neapărat un produs de lux, de cea mai înaltă clasă, care nu e negociabil și care întotdeauna trebuie să-și găsească posesorul cu inima deschisă. Îl iubesc pentru omenia sa, pentru boemia romantică.”, a mai transmis vedeta de la TVR 2.

Actrița Alexandra Velniciuc, despre Ion Dichiseanu: „Era un domn”

Actrița a făcut declarații în direct la TV, după ce a aflat de moartea lui Ion Dichiseanu.

„A plecat un mare domn! L-am perceput ca pe un mare nobil, un mare curtenitor. Muncea foarte mult. Sunt cu tot sufletul alături de Ioana și de Simona, care nu o să accepte pierderea. E greu să mai găsești un om ca el în lumea de azi. Era un domn. Le avea și el pe ale lui, dar avea o forță de a-și depăși starea. Actorii de pe vremuri arătau altfel, aveau o sclipire, o stea. Un om fabulos, i-a plăcut viața. Să-i fie drumul lin și avem cu toții datoria să nu-l uităm”, a spus Alexandra Velniciuc în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV.

Trupul neînsufleţit al actorului Ion Dichiseanu va fi depus vineri, la ora 13.00, în foaierul Teatrului Nottara, iar cei care doresc îi vor putea aduce un ultim omagiu, se arată într-un comunicat transmis, joi seara, de Teatrul Nottara.

