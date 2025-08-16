Vladimir Putin a reiterat „argumente cunoscute”, inclusiv referiri la aşa-numitele „cauze profunde” ale războiului din Ucraina, pe care Kremlinul le foloseşte pentru a-și justifica invazia ilegală.

„Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia şi chiar să o intensificăm, pentru a-i transmite clar că trebuie să plătească preţul. (…) Nu cred că summitul va avea efect imediat pe câmpul de luptă, pentru că nu s-a văzut nicio schimbare în poziţia Rusiei”, a declarat ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide.

Ministrul ceh al apărării Jana Černochová a afirmat la rândul ei că întâlnirea din Alaska „nu a adus niciun progres fundamental spre încheierea războiului din Ucraina, dar a confirmat că Putin nu caută pacea, ci oportunitatea de a slăbi unitatea Occidentului şi de a-şi răspândi propaganda”.

Černochová a subliniat că este esenţial ca statele occidentale să rămână unite şi să sprijine Ucraina, astfel încât un eventual acord de pace să nu fie dictat de regimul de la Moscova.

Șeful diplomației ungare Péter Szijjártó a avut o abordare diferită, susținând că „lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la cel mai înalt nivel între Statele Unite şi Rusia”. Războiul „nu va fi încheiat pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor”, a reiterat el.

Casa Albă a anunțat sâmbătă dimineață că președintele Trump a discutat la telefon cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu aliații din NATO pentru a-i informa despre discuțiile purtate cu Putin în Alaska. Președintele Zelenski se va deplasa la rândul lui luni la Washington pentru o întrevedere cu Trump.