Intitulat “You Can’t Stop Us” (n.r. – “Nu ne puteți opri”), acesta prezintă un ecran împărțit care îmbină imagini cu sportivi de sexe, naționalități și rase diferite.

Începând de joia trecută, când a fost lansat, videoclipul a fost vizualizat de zeci de milioane de ori, atât pe Twitter, cât și pe YouTube, fiind lăudat pentru temele pe care le abordează: diversitate, dreptate socială și colectivism.

„We’re never alone, and that is our strength” (n.r. – „Nu suntem niciodată singuri, iar aceasta este forța noastră”), spune, la începutul reclamei, vedeta fotbalului feminin Meghan Rapinoe.

Videoclipul durează 90 de secunde, iar pe tot parcursul său un atlet de pe o jumătate din ecran îl oglindește pe altul aflat pe partea opusă, ca și cum ar fi o singură persoană.

Videoclipul abordează, de asemenea, criza provocată de COVID-19.

Mulți utilizatori de social media au catalogat reclama celor de la Nike drept „excepțională” sau „minunată”.

Foto: Captură YouTube

