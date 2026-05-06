Amsterdam interzice reclamele la mașini pe benzină și diesel

Măsura, considerată una dintre cele mai radicale decizii climatice adoptate până acum, vizează eliminarea din spațiul public a publicității pentru automobile pe benzină și diesel, dar și pentru alte produse considerate cu impact ridicat asupra mediului.

Conform publicației Automoto, noua reglementare se aplică panourilor stradale, stațiilor de transport public, ecranelor digitale și altor infrastructuri vizibile din spațiul urban. În aceste locuri nu vor mai putea apărea reclame pentru mașini cu motoare termice, zboruri aeriene și croaziere, contracte energetice bazate pe combustibili fosili sau produse alimentare cu amprentă climatică ridicată.

Scopul este redefinirea rolului spațiului public, astfel încât acesta să nu mai contribuie la promovarea unor modele de consum considerate incompatibile cu obiectivele de mediu.

Vânzările rămân legale

Autoritățile precizează însă că măsura nu interzice comercializarea acestor produse. Dealerii și comercianții pot continua să le promoveze în interiorul magazinelor sau în imediata apropiere.

Decizia de a interzice publicitatea pentru vehicule pe benzină și diesel, dar și pentru alte produse considerate cu impact ridicat asupra mediului are la bază o propunere aprobată de consiliul local în ianuarie 2026 și face parte din strategia orașului de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Potrivit administrației, politicile de mediu și comunicarea publică trebuie să fie coerente: promovarea mașinilor poluante în timp ce se investește în mobilitate sustenabilă ar reprezenta o contradicție.

Impact asupra industriei auto

Măsura ar putea avea efecte importante asupra industriei auto, marcând o schimbare de paradigmă în modul în care sunt promovate produsele. Pentru prima dată, o mare capitală europeană intervine direct asupra comunicării comerciale, tratând publicitatea produselor cu impact climatic ridicat într-un mod comparabil cu restricțiile aplicate în trecut altor industrii.

De altfel, Amsterdam se alătură unei tendințe globale: peste 50 de orașe analizează sau implementează restricții similare privind promovarea produselor legate de combustibili fosili.

Decizia a generat deja dezbateri între susținători și critici. În timp ce unii consideră măsura eficientă pentru influențarea comportamentului consumatorilor, alții avertizează asupra posibilelor limitări ale libertății economice și comerciale.

Ce se pregătește la Bruxelles

Uniunea Europeană pregătește o modificare importantă a regulilor pentru 2035, iar decizia ar putea afecta atât producătorii auto, cât și milioane de șoferi. Planul inițial, votat în 2022, prevedea ca toate mașinile noi vândute în UE după 2035 să fie cu emisii zero, ceea ce ar fi însemnat, în practică, sfârșitul motoarelor clasice cu ardere internă. Acum însă, Bruxelles-ul pregătește o schimbare importantă de direcție. În locul interdicției totale, Comisia Europeană ia în calcul o țintă mai flexibilă: o reducere de aproximativ 90% a emisiilor de CO₂ pentru flotele producătorilor auto până în 2035.

În practică, asta înseamnă că mașinile cu motoare pe benzină sau diesel nu vor dispărea complet. Constructorii ar putea continua să vândă anumite modele cu motor termic, inclusiv hibride sau chiar unele modele clasice, atât timp cât respectă noile limite de emisii.

