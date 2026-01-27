Măsura este una excepțională și vine în contextul în care ancheta privind un grup misterios de extremă stânga a ajuns într-un punct mort.

Gruparea Vulkangruppe a revendicat atacul

Atacul, revendicat de gruparea Vulkangruppe (Grupul Vulcan) – despre care se cunosc foarte puține lucruri, în ciuda activității sale de mai mulți ani -, a scos în evidență vulnerabilitatea unor infrastructuri critice, chiar într-un moment în care autoritățile încearcă să le consolideze pe fondul amenințărilor atribuite Rusiei.

„Procuratura și poliția anunță o recompensă de un milion de euro pentru orice informație care ar putea conduce la identificarea autorilor”, a declarat ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, în cadrul unei conferințe de presă.

Anunțul vine la aproape o lună după incident, fără ca autoritățile să fi comunicat progrese semnificative în anchetă.

În urma atacului, aproximativ 45.000 de gospodării au rămas fără electricitate timp de aproape o săptămână.

Peste 100.000 de persoane au fost afectate

Pe 3 ianuarie, incendiul provocat la o instalație electrică din sud-vestul Berlinului a afectat peste 100.000 de persoane, unele rămânând și fără încălzire, în timp ce rețelele de telefonie mobilă și internet au fost întrerupte, iar transportul public a fost grav perturbat.

Situația a revenit la normal abia pe 7 ianuarie. Procuratura federală a deschis rapid o anchetă pentru „apartenență la o organizație teroristă” și „sabotaj”, după ce Vulkangruppe și-a asumat atacul în mediul online.

Gruparea revendicase anterior aproximativ zece atacuri începând din 2011, inclusiv unul din martie 2024, care a vizat o fabrică Tesla din apropierea Berlinului, unde au fost incendiate liniile electrice de alimentare.

Până în prezent, autoritățile nu au reușit să identifice autorii, complicii sau membrii rețelei.

Prinderea făptașilor reprezintă „o prioritate absolută”

Primarul Berlinului, Kai Wegner – criticat la rândul său pentru gestionarea crizei -, a salutat anunțul privind recompensa, afirmând că acesta demonstrează că prinderea făptașilor este „o prioritate absolută”.

„Cine atacă infrastructurile noastre critice pune în pericol, în mod deliberat, vieți omenești”, a scris edilul pe platforma X.

Deși Germania a acuzat în mod repetat existența unei campanii rusești de sabotaj și spionaj, amploarea avariei provocate de incendierea unei singure instalații și lipsa unor sisteme alternative de funcționare au evidențiat fragilitatea infrastructurii critice a capitalei.

O nouă lege pentru protecția infrastructurilor critice

Ministrul Dobrindt a promis că, în cursul acestei săptămâni, Bundestagul va adopta o nouă lege privind protecția infrastructurilor critice.

Totuși, proiectul legislativ, așteptat de luni de zile, este contestat de numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului de profil și ai clasei politice, care îl consideră excesiv de birocratic și ineficient.

Criticii susțin că acesta impune un nivel prea ridicat de transparență, care ar putea fi exploatat de actori ostili.

Dobrindt a admis marți că „deja sunt făcute publice prea multe informații despre infrastructurile noastre critice”, dar a dat asigurări că autoritățile vor intensifica lupta împotriva grupărilor de extremă stânga care comit acte de sabotaj în numele luptei împotriva capitalismului sau al protecției mediului, un fenomen care rămâne prezent în Germania, mai ales în Berlin.

