Directorul general al companiei, Oliver Rademacher, a declarat că anul 2025 a adus recorduri atât pentru mărcile de autoturisme, cât și pentru divizia de motociclete.

„Am înregistrat recorduri la nivelul total de automobile BMW și MINI, dar și pentru BMW Motorrad. Marca BMW își păstrează poziția de număr unu în segmentul premium. Pentru noi este un moment special, deoarece am depășit un prag istoric de peste 5.000 de înmatriculări într-un singur an”, a afirmat Oliver Rademacher.

Potrivit datelor oficiale, BMW și MINI au totalizat 5.545 de vehicule noi înmatriculate, stabilind un nou record pentru BMW Group România, în timp ce vânzările de motociclete au ajuns la 773 de unități. Marca BMW a livrat 5.229 de autoturisme noi, în creștere cu 6,9% față de anul anterior.

Cele mai populare modele BMW în 2025 au fost X5 și X1, fiecare reprezentând câte 13% din totalul livrărilor mărcii, urmate de BMW Seria 4, cu o cotă de 12%.

Conform companiei, un sfert dintre automobilele vândute au fost electrificate, fie electrice, fie plug-in hybrid, iar SUV-urile au reprezentat aproximativ 50% din totalul vânzărilor.

Pe segmentul complet electric, BMW a consemnat o scădere de 31% față de 2024, până la 283 de unități, declin atribuit limitărilor programului Rabla, atât în ceea ce privește prețul de achiziție, cât și fondurile disponibile.

În schimb, modelele plug-in hybrid au câștigat teren, cu 1.049 de unități vândute, în creștere cu 27%. Per total, BMW a comercializat 1.332 de automobile electrificate, în creștere cu 8%.

Motorizările mild-hybrid au reprezentat 62% din vânzările BMW, iar cele electrificate – 25%, astfel că doar 12% dintre clienți au ales motoare clasice cu combustie internă.

Segmentul de performanță BMW M a crescut cu peste 10%, ajungând la 336 de vehicule, modelul XM fiind lider, cu peste 25% din acest segment, urmat de M5.

Aproximativ un sfert din vânzările BMW M au provenit din segmentul mediu, incluzând modelele M3 Sedan și Touring, precum și M4 Coupe și Cabrio.

Marca MINI a înregistrat un ușor recul al vânzărilor în 2025, an marcat de tranziția la un sistem de vânzări de tip agenție, bazat pe comision. MINI a vândut 317 automobile, cu 3% mai puțin față de 2024, însă modelele electrice au avut o pondere semnificativă, de aproximativ 30%.

În ceea ce privește finanțarea, serviciile BMW Financial Services și-au majorat ușor ponderea în totalul vânzărilor, cu două puncte procentuale, ajungând la circa 40% din total.

