Scenele au fost filmate de o cameră de supraveghere montată în scara blocului, în orașul rus Vladivostok, din Siberia de est.

”Un angajat al biroului de înregistrare și înrolare militară a urcat pe fereastră pentru a deschide ușa de la intrare pentru complicii săi, astfel încât aceștia să poată căuta recruții”, este descrierea care însoțește imaginile publicate de canalul independent din Belarus, Nexta, pe Twitter.

In #Vladivostok , an employee of the military registration and enlistment office climbed into the entryway of a house through the window to open the front door for his accomplices so that they could search for conscripts. pic.twitter.com/o223fgnGoz

Într-o altă filmare, tot din Vladivostok, recrutorii ruși au fost surprinși pornind alarma de incendiu, pentru a-i atrage pe bărbații încuiați în apartamentele lor să iasă pentru a le fi înmânate citațiile la mobilizare.

„Locuitorii i-au văzut însă pe camerele CCTV și nimeni nu a deschis ușa. Comisarii au decis să atârne somația pe ușă”, a notat Nexta, în dreptul imaginilor.

In #Vladivostok, military commissars turned on the fire alarm to lure the men out of their apartments and hand them summonses.



However, the residents of the house saw them on CCTV cameras and no one opened the door. The commissars decided to hang the summons on the door. pic.twitter.com/omm5T1BY3K