„Am redus oricum totul”

La începutul lunii octombrie, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență 52/2025 prin care dorește să limiteze cheltuielile primăriilor, consiliilor județene sau a unor instituții centrale.

Pe lângă faptul că edilii nu mai pot efectua în ultimele trei luni din an reparații curente, consultanță și expertiză, dar și cofinanțara unor proiecte, nu mai pot achiziționa nici consumabile. În județul Prahova, unii edili se plâng că vor mai putea cumpăra nici hârtie pentru copiator, cartuș pentru imprimantă și detergenți.

„Până la sfârșitul lunii decembrie nu o să mai avem hârtie și cartuș la imprimante, pentru că nu avem voie să cheltuim pe consumbile. Nici materiale de curățenie nu mai putem cumpăra. O să aducem dero de acasă”, spune primarul din Urlați, Marian Măchițescu.

Edilul comunei Salcia este de părere că nu e nimic de redus, pentru că, și-așa, bugetul e mic. „Eu nu mai am ce să reduc pentru că am redus oricum totul. Avem număr mic de angajați. Nu am făcut și nici nu facem cheltuieli anapoda”, spune Marian Gherghe.

Încadrarea în ținta de deficit bugetar

Între octombrie și decembrie, instituțiile pot cheltui pentru bunuri și servicii sume similare cu cele din perioada ianuarie-septembrie 2025, plus o marjă de 10%.

Guvernul vrea astfel să limiteze cheltuielile publice, pentru a se încadra în ținta de deficit bugetar agreată cu Comisia Europeană – 8,4% din PIB.

Partidele Puterii au întors, recent, pe toate fețele situația angajaților din administrația locală pentru a putea lua o decizie privind reducerea cheltuielilor, însă fără a exagera și a bloca administrația. Procentele referitoare la concedieri diferă de la partid la partid, forma cea mai radicală fiind cea a lui Ilie Bolojan, adică 10% concedieri din posturile ocupate efectiv, în UAT-urile unde schemele de personal sunt mai mari.



