Simona Halep și Dorin Mateiu au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment public, după ce în ultimele săptămâni au existat mai multe informații despre relația lor. Fosta campioană de la Wimbledon și omul de afaceri au urmărit finala turneului din Loja Regală, marcând astfel prima lor apariție oficială în calitate de cuplu.

Simona Halep și Dorin Mateiu la Wimbledon FOTO: ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Simona Halep și Dorin Mateiu, prima apariție oficială împreună

După retragerea din activitatea competițională, Simona Halep pare să acorde mai mult timp vieții personale. În urmă cu aproximativ o lună au apărut primele imagini cu fosta lideră WTA și omul de afaceri Dorin Mateiu în vacanță, în Mykonos, însă niciunul dintre ei nu a comentat atunci informațiile despre relația lor.

Acum, cei doi au fost surprinși împreună la unul dintre cele mai importante evenimente din tenisul mondial, finala de la Wimbledon, unde au urmărit meciul din Loja Regală.

Apariție elegantă la finala de la Wimbledon

Simona Halep, campioană la Wimbledon în 2019, nu a lipsit de la finala ediției din acest an. Sportiva a fost însoțită de Dorin Mateiu, iar cei doi au ocupat locuri în Loja Regală.

Fosta lideră mondială a ales o ținută vaporoasă, în nuanțe deschise, completată de o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Dorin Mateiu a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și cravată în tonuri contrastante, accesorizând și el ținuta cu o pereche de ochelari de soare.

Prezența lor împreună a fost interpretată drept confirmarea relației despre care s-a vorbit în ultima perioadă.

Au urmărit meciul din apropierea Prințesei de Wales

Simona Halep și Dorin Mateiu au stat pe rândul al doilea al Lojei Regale, în apropierea Prințesei de Wales, prezentă și ea la finala de la Wimbledon.

Cei doi au urmărit meciul din tribune, iar apariția lor a atras atenția celor prezenți, fiind una dintre imaginile comentate ale zilei.

Cină la unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din Londra

Înainte de finala de la Wimbledon, Simona Halep și Dorin Mateiu au luat cina la Cipriani London, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din cartierul Mayfair, apreciat pentru preparatele sale italiene și frecventat de numeroase personalități.

Sportiva nu a publicat imagini cu partenerul său, însă a distribuit pe rețelele sociale o fotografie cu deserturile servite la restaurant. Din imagine se pot observa mai multe preparate, printre care celebrul Vanilla Meringue Cake, unul dintre deserturile emblematice ale localului, dar și un tiramisu și alte specialități din meniu.

Relația a devenit publică după vacanța din Mykonos

Primele informații despre relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu au apărut după ce cei doi au fost fotografiați împreună în vacanță, în Mykonos.

La acel moment, nici fosta campioană și nici omul de afaceri nu au făcut declarații despre relația lor. Apariția de la Wimbledon este însă primul eveniment public la care cei doi au fost văzuți împreună, confirmând astfel că formează un cuplu.

După încheierea carierei sportive, Simona Halep pare să își împartă timpul între proiectele personale și aparițiile la marile competiții de tenis, Wimbledon rămânând unul dintre turneele cu o semnificație aparte în parcursul său profesional.

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