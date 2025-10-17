Cel mai mare producător de oțel din țară și din sud-estul Europei, combinatul Liberty Galați este controlat de magnatul indian Sanjeev Gupta și se află în concordat preventiv, încercând să evite insolvența printr-un plan de restructurare aprobat recent de instanță și creditori.

Datoriile totale ajung la circa un miliard de euro, dintre care statul român are de recuperat aproape jumătate de miliard, prin credite acordate de EximBank și obligații restante către ANAF.

Unul dintre cei mai mari furnizori europeni de echipamente, SMS, a transmis: „Suntem partenerul potrivit pentru proiecte provocatoare, cum ar fi revitalizarea combinatului din Galați, și suntem dispuși să vă sprijinim, ca antreprenor român de primă clasă și foarte apreciat, pentru a dezvolta Galațiul până la un nivel competitiv în cadrul industriei siderurgice europene. Împărtășim intenția dumneavoastră și vom oferi tot sprijinul necesar pentru ca Galațiul să revină în proprietate românească”.

„În ceea ce privește conceptele de modernizare, echipele noastre au fost deja trimise la Galați pentru primele investigații, pentru a vă permite să accelerați procesul imediat ce veți prelua combinatul din Galați. Prin urmare, suntem dispuși să garantăm performanța uzinei. Suntem pregătiți să furnizăm servicii de întreținere, reparație și modernizare dintr-o singură sursă, pentru a minimiza timpul de nefuncționare și a face utilajele pregătite pentru viitor”, a adăugat SMS.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

„Pentru SMS Group, aceasta va extinde prezența noastră în România și va avea un impact pozitiv asupra creșterii SMS România. Suntem foarte optimiști că vom consolida cooperarea pe parcursul procesului de modernizare a diferitelor uzine din Galați și așteptăm cu interes să sprijinim industria siderurgică din România, precum și angajamentul dumneavoastră de a readuce Galațiul la succes”, se mai arată în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE