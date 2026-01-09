Presiuni, bani și nervi în familia regală

Potrivit volumului The Windsor Legacy, semnat de jurnalistul britanic Robert Jobson, Harry ar fi pus o presiune constantă pe tatăl său pentru sprijin financiar. Discuțiile ar fi devenit tensionate, iar prințul ar fi folosit un limbaj dur, lucru care l-a făcut pe Charles, pe atunci prinț de Wales, să-și piardă răbdarea.

„Nu sunt o bancă”, le-ar fi spus Charles colaboratorilor săi apropiați, potrivit relatărilor din carte, citate de publicația Plejada.

În tot acest timp, și regina Elisabeta a II-a ar fi fost profund afectată de situație. Deși în public le-a transmis Sussexilor mesaje de susținere după decizia de a se retrage din viața regală și de a se muta în California, în privat ar fi fost „epuizată de haosul continuu”. Cartea susține că, la un moment dat, regina ar fi început să redirecționeze apelurile nepotului către tatăl său, tocmai pentru a evita noi confruntări.

„Megxit”, momentul în care dezamăgirea a devenit evidentă

Negocierile legate de așa-numitul „Megxit” ar fi fost momentul în care dezamăgirea Elisabetei a II-a a devenit evidentă. Potrivit lui Jobson, regina ar fi considerat plecarea lui Harry o decizie „lipsită de viziune” și o oportunitate ratată, fiind surprinsă mai ales de atitudinea nepotului său.

Interesant este că, la început, Meghan Markle nu era deloc privită negativ. Regina ar fi văzut în ea un atu pentru monarhie, datorită originii sale, imaginii publice și abilităților de comunicare. Și Charles ar fi considerat-o o alegere bună pentru fiul său. Totuși, după anunțul logodnei, entuziasmul tatălui ar fi scăzut vizibil, reacțiile sale fiind descrise drept rezervate.

Harry, mai greu de gestionat decât Meghan

Cartea amintește și un episod delicat din perioada pregătirilor pentru nuntă, când Harry ar fi intrat într-un conflict cu Angela Kelly, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale reginei, din cauza unei tiare pe care Meghan dorea să o poarte. Elisabeta a II-a ar fi fost „foarte dezamăgită” când a aflat de ceartă.

În mod surprinzător, autorul susține că, în spatele ușilor închise, Harry ar fi fost mai insistent și mai greu de gestionat decât Meghan. Personalul de la palat l-ar fi perceput ca fiind nervos, irascibil și ușor de enervat, în ciuda faptului că cei doi ar fi apelat inclusiv la terapii alternative pentru a face față stresului.

Un apropiat al lui Harry a respins însă aceste afirmații într-o declarație pentru Page Six, spunând că prințul „nu este un mare fan al ficțiunii domnului Jobson”, punând sub semnul întrebării veridicitatea relatărilor din carte.

Tensiuni și cu William, nu doar cu Harry

Volumul arată, totodată, că tensiunile nu au fost limitate doar la Harry. Potrivit autorului, și relația reginei cu prințul William a avut momente dificile. În 2022, Elisabeta a II-a s-ar fi arătat iritată după ce William a refuzat să o înlocuiască la un eveniment oficial, invocând responsabilitățile de tată.

„Și atunci la ce folosesc bonele și polițiștii?”, ar fi comentat regina, ironic.

Acel eveniment a fost unul dintre ultimele apariții publice ale Elisabetei a II-a, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, în septembrie 2022.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE