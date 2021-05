Regina Elisabeta a II-a glumește pe seama vârstei sale, într-o videoconferință: „E groaznic”

În prima sa întâlnire online cu publicul, după înmormântarea prințului Philip, soțul său, regina Elisabeta a II-a a apărut binedispusă și chiar a râs.

Suverana și-a amintit că, în adolescență, a urmat un curs de prim ajutor, însă, nu a mai știut exact când, la ce vârstă. A spus doar că a fost cu foarte mult timp în urmă.

Președintele Royal Life Saving Society i-a amintit suveranei că a urmat acel curs în urmă cu 80 de ani, iar regina a glumit, spunând că „este groaznic”.

??‍♀️The Queen, Patron, has shared memories of achieving her own @rlsscw Life Saving Award in 1941, during a call with the Royal Life Saving Society.



The @rlsscw works in 30 Commonwealth nations to combat preventable death by drowning, and deliver lifesaving education. pic.twitter.com/lzlikLJ6MB — The Royal Family (@RoyalFamily) May 10, 2021

Apoi, Elisabeta a II-a și-a amintit că a devenit primul tânăr din Commonwealth care a primit un premiu pentru salvarea vieții unui copil, deși nu știa la acea vreme.

Regina Elisabeta a II-a, în timpul videoconferinței

Luna trecută, în 21 aprilie, regina a împlinit 95 de ani, însă, din cauza pandemiei de COVID-19 și a decesului soțului său, nu a avut parte de o aniversare cu fast, ca în trecut.

