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Nicușor Dan a transmis că nu poate să ajute fermierii, pentru că nu are guvern. „Vrăjeală”, i-au răspuns ciobanii

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Dumitru Angelescu (foto/video)
 2 comentarii
Un bărbat cu mustață vorbind în fața mai multor microfoane, înconjurat de oameni și jurnaliști
Oierilor li s-a spus la Cotroceni că decizia e la Guvern și că "în câteva zile" va fi format unul. Sursa foto: Libertatea
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Oierii care au participat, miercuri, la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu echipa președintelui Nicușor Dan spun că întâlnirea nu a adus, deocamdată, o soluție concretă pentru revendicările lor. Ciobanilor li s-a spus că decizia este la Guvern și că problemele lor vor fi transmise viitorului premier, care ar urma să fie desemnat „în câteva zile”.

Cuprins:

„Ne întoarcem acasă și așteptăm răspunsul autorităților”

Ioan Sterp, unul dintre ciobanii care au făcut parte din delegația primită la Palatul Cotroceni, a explicat că reprezentanții Administrației Prezidențiale le-au transmis că soluționarea revendicărilor depinde de viitorul Guvern.

„Nu poate să facă absolut nimic. Ne-a promis că în câteva zile o să se aleagă premier și atunci îi înmânează premierului lista cu problemele care sunt. Avem speranță”, le-a explicat ciobanul protestatrilor după întâlnirea cu echipa lui Nicușor Dan.

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Fermierilor li s-a transmis că în câteva zile ar urma să fie format un nou Guvern și revenidicările lor va ajunge pe masa viitorului premier.

„Vrăjeală”, s-a auzit din rândul protestatarilor.

„Deocamdată nu s-a rezolvat nimic, nu vedeți? Eu, unul nu am nicio încredere în nimeni”, a mărturisit cu deznădejde un alt cioban care a participat la protestul din București.

„Ce încredere să avem, domnule? Ne fură într-o parte, asociațiile în altă parte. Ce încredere să mai avem? Muncim până nu mai putem, ce încredere să mai avem?”, a spus dezamăgit un alt fermier.

După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, ciobanii au anunțat că se întorc acasă și că așteaptă un răspuns din partea autorităților.

16 revendicări depuse la Guvern

Ciobanii prezenți la protestul din Capitală au depus marți, în jurul orei 10.00, la Registratura Guvernului, o listă cu 16 revendicări. Printre solicitările crescătorilor de animale se află redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, precum și cererea ca animalele să nu mai fie ucise.

Fermierii mai cer ca ANSVSA să oprească taxele impuse crescătorilor de animale pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Pe lista revendicărilor se află și modificarea legii vânătorii, precum și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Lista celor 16 revendicări a fost publicată pe pagina de Facebook a Asociației Agricole Țara Loviştei.

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Fermierii amenințaseră că pleacă spre Valea Oltului și Comarnic

Înainte de convocarea la Cotroceni, fermierii care protestează în Capitală anunțaseră că se vor deplasa la ora 10.00 la Guvern pentru a cere un răspuns la revendicările depuse.

Aceștia spuneau că, dacă nu vor primi o rezolvare, sunt pregătiți să plece spre Valea Oltului și Comarnic. Potrivit informațiilor relatate de News.ro, fermierii aceste zone se pregăteau să blocheze drumurile și i-au chemat să li se alăture.

Protestul fermierilor din Capitală, care nu a fost autorizat, a devenit violent marți, după ce persoane aflate în rândul manifestanților au atacat jandarmii și au provocat distrugeri.

Președintele Nicușor Dan a transmis marți după-amiază că violențele din Piața Victoriei sunt „extrem de grave” și a condamnat ceea ce a numit tentativa de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă. „Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”, a transmis președintele.

Șeful statului a mai spus că este gravă și „încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”. „La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”, a mai spus Nicușor Dan.

„Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a transmis Nicușor Dan.

Ce cer fermierii

Printre cele 16 revendicări depuse la Guvern se numără redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, și solicitarea ca oile să nu mai fie ucise.

Lista revendicărilor oierilor, depusă la Registratura Guvernului:

1. Să nu mai fie ucise oile

2. Redeschiderea urgentă a exportului, fără restricţii în comercializare

3. Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate

4. Pajiştile să fie închiriate crescătorilor de animale la preţuri corecte

5. ITM-ul să nu mai amendeze crescătorii de animale

6. ANSVSA - stoparea taxelor impuse crescătorilor de animale pentru acţiunile sanitar-veterinare obligatorii

7. Utilizarea păşunilor şi terenurilor agricole fără restricţii de mediu

8. Respect pentru fermieri şi medicii veterinari

9. ANSVSA să treacă în subordinea Ministerului Agriculturii

10. Radarul zootehnic în domeniul transportului de animale

11. Modificarea legii vânătorii şi scoaterea interdicţiei de păşunat pentru perioada 6 decembrie - 23 aprilie

12. Să nu mai fie amendaţi crescătorii de animale pentru că nu sterilizează câinii de la stână

13. Modificarea filei din carnetul de Comercializare

14. Modificarea legislaţiei pentru a se acorda despăgubiri de secetă pentru pajişti

15. Acoperirea de către stat a costurilor fermierilor în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general. Când statul limitează posibilitatea de comercializare, trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs

16. Dialog, soluţii, decizii reale şi un cadru legislativ eficient pentru salvarea fermelor, deschiderea pieţelor, păstrarea şi protejarea oieritului românesc ca sector economic strategic.

Jandarmeria a anunţat că, în urma protestelor din Piaţa Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar faţă de un bărbat s-a dispus deja reţinerea. Acesta avea asupra sa un cuţit de 20 de centimetri. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital. De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.

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 2 comentarii
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Tags: Protest protest Piața Victoriei
Comentarii (2)
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    Chris2023 16.09.2026, 15:31

    Nesimtirea lui Nicusor nu mai are limite,sa fie demis de marionetele politice e un vis

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    dezam 16.09.2026, 15:32

    &quot;ITM-ul să nu mai amendeze crescătorii de animale.&quot; pare un precedent periculos.

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