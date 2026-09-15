Europarlamentarul Dragoș Benea, vicepreședinte PSD, a afirmat că o eventuală alianță PSD-AUR nu ar reprezenta un scenariu dramatic pentru România. În opinia social-democratului, dinamica politică actuală și evoluția discursului public impun o reevaluare a relațiilor dintre formațiunile parlamentare.

Colaborarea nu ar trebui exclusă

Acesta a subliniat că percepția publică și poziționarea AUR s-au modificat în mod vizibil în ultimul timp. Benea consideră că încadrarea automată a partidului într-o zonă de extremism radical nu mai corespunde realității politice din teren, iar o formulă de colaborare guvernamentală nu ar trebui exclusă din start.

„Deci nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Şi atunci ar trebui să ieşim puţin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Cei de la PNL i-au acuzat pe cei de la AUR când au votat moţiunea de cenzură prin care a căzut guvernul Bolojan, i-au făcut extremişti. Acum, când negociază pe sub masă fel de fel de formule, ba anticipate, ba suspendarea preşedintelui, nu mai sunt extremişti", a afirmat Dragoş Benea, potrivit News.ro.

În legătură cu scenariul unui guvern PSD-AUR, social-democratul spune că problema este una de încredere.

„N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic (un guvern PSD-AUR - n.red.), dar aici sigur există probabil o lipsă de încredere sau există un calcul cinic. Există un calcul cinic, care spune noi vrem anticipate sau aşteptăm 2028 ca să avem un scor nu ştiu de care", a spus Benea.

Totodată, Benea a precizat că AUR contribuie la menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului.

„Astăzi Ilie Bolojan este premier interimar în principal datorită poziţionării AUR. AUR totuşi nu şi-a dus până la capăt demersul de a scăpa România de Bolojan. Au votat moţiunea de cenzură, dar n-au avut o consecvenţă în a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din această postură", a declarat Benea.

„Va fi un dezastru”

Despre alegerile anticipate, europarlamentarul PSD avertizează nu ar reprezenta, în opinia sa, o soluţie pentru România în acest moment şi a susţinut că efectele lor ar putea fi greu de gestionat în următoarele luni.