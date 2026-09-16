O tânără bonă câștigă 14.000 de euro pe lună, dar lucrează numai noaptea, fără zile libere

Anna Carpenter, specialistă în îngrijirea nou-născuților și doula postpartum din Houston, SUA, a explicat cât costă serviciile unei „bone de noapte” și de ce susține că părinții care apelează la ajutor în primele luni după nașterea copilului nu sunt nici „leneși”, nici mai puțin implicați în creșterea acestuia.

Pentru părinții care trec prin nopți nedormite cu un nou-născut, angajarea unei persoane care să aibă grijă de copil peste noapte poate însemna mult mai mult decât câteva ore de somn în plus. Anna Carpenter, specialistă în îngrijirea nou-născuților și doula postpartum certificată, spune că a văzut de nenumărate ori cât de mult poate reduce acest sprijin presiunea din primele săptămâni și luni după naștere. Tânăra de 24 de ani, care locuiește în Houston, susține că părinții care aleg să primească ajutor „nu sunt leneși, neimplicați sau nu își afectează legătura cu bebelușul”, așa cum susțin unele persoane.

„Să îți permiți să te odihnești înseamnă să fii mai prezent pentru bebelușul tău în timpul zilei, să creezi o legătură reală cu el, în loc să încerci doar să reziști din toate puterile”, a declarat Carpenter într-un interviu pentru revista People.

A crescut într-o familie cu nouă frați și surori

Anna Carpenter spune că experiența ei cu bebelușii a început foarte devreme.

A crescut într-o familie cu nouă frați și surori și a devenit mătușă la doar 5 ani, ceea ce i-a oferit o experiență neobișnuit de timpurie în îngrijirea copiilor mici. În ultimii zece ani a lucrat în diferite domenii ale îngrijirii copiilor, până când și-a dat seama că munca de noapte cu nou-născuți îmbină perfect experiența și ceea ce își dorea profesional.

„Am știut că este meseria perfectă pentru mine. Mi-am dorit întotdeauna un loc de muncă pe timp de noapte, iar să lucrez cu bebeluși și mame a fost o alegere firească”, spune ea.

La început a lucrat sub titulatura de „Night Nanny”, denumire pe care o folosește și acum pe rețelele sociale pentru că este mai ușor de înțeles. Ulterior, s-a pregătit și a obținut certificări ca doula postpartum și specialistă în îngrijirea nou-născuților.

Ce face o bonă de noapte

Deși îngrijirea bebelușului este partea principală a activității sale, Carpenter spune că rolul ei este să sprijine întreaga familie, în special mama, în perioada de adaptare după naștere.

„Părinții care angajează sprijin postpartum nu sunt cu nimic mai prejos decât cei care nu o fac”, subliniază ea.

„Sprijinul pe timpul nopții, chiar și pentru câteva zile din când în când, înseamnă odihnă, recuperare și evitarea privării de somn, care crește riscul de depresie postpartum, anxietate și psihoză postpartum”, adaugă Carpenter.

O tură începe, de regulă, cu o discuție cu mama despre cum a decurs ziua, de ce are nevoie și ce întrebări are despre ea sau despre bebeluș. Apoi, Anna preia rutina copilului, de obicei în jurul orei de masă sau de culcare.

Lucrează până la 12 ore pe noapte

Programul unui nou-născut poate părea simplu, dar fiecare copil este diferit.

„Pe hârtie pare simplu: schimbat, mâncat, dormit. Schimbat, mâncat, dormit. Dar asta se schimbă cu fiecare bebeluș”, explică ea. Gazele, refluxul, puseele de creștere și alte forme de disconfort înseamnă că nopțile pot deveni mult mai solicitante decât pare la prima vedere.

Carpenter oferă și sprijin pentru alăptare, mai ales în primele zile, când procesul poate fi copleșitor pentru multe mame. „Alăptarea poate fi atât de intimidantă dacă o faci singură! Când bebelușul adoarme, mă ocup de treburi ușoare prin casă, pregătesc biberoanele și piesele pompei pentru noapte și depozitez laptele care trebuie congelat”, spune ea.

În plus, ajută familia cu spălatul hainelor, vaselor și alte mici sarcini casnice. „Îmi place să ajut cu rufele bebelușului și ale familiei, cu vasele și cu orice alte lucruri pe care le au de făcut. Pentru mine este o bucurie să le ușurez ziua următoare”, spune tânăra.

Anna Carpenter lucrează, în mod obișnuit, între 9 și 12 ore pe noapte, patru până la șapte nopți pe săptămână. Contractele durează, de regulă, între trei și patru luni.

Recunoaște că la început programul a fost dificil. „Când am început să lucrez cu normă întreagă doar noaptea, a fost foarte greu. Au fost momente în care a trebuit să mă stropesc cu apă pe față ca să rămân trează în timp ce stăteam lângă mamă și ea alăpta. Au fost și multe gustări și băuturi energizante”, povestește ea.

În prezent, spune că programul este mai ușor de gestionat deoarece nu are copii, iar partenerul ei se ocupă de multe dintre responsabilitățile casei și de câinele lor, Kyro, ceea ce îi permite să doarmă în timpul zilei.

Cât costă serviciile unei bone de noapte

Tariful unei bone de noapte diferă în funcție de oraș, cerere, frecvența programărilor și experiența persoanei care oferă serviciile.

În prezent, Anna Carpenter percepe între 45 și 50 de dolari pe oră, iar suma poate fi mai mare în funcție de distanță sau de solicitările suplimentare ale familiei. Ea spune că intenționează să își mărească tariful cu încă 10-15 dolari pe oră atunci când se va muta la San Diego, la începutul anului viitor.