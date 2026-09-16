Ce-i transmite ciobanul Liviu din Bihor lui Ilie Bolojan: „Bucureștiul nu-i pentru el. Aducem oile aici”

Ciobanul Liviu, unul dintre oierii veniți la București pentru protestul fermierilor, a transmis un mesaj direct premierului Ilie Bolojan. Bărbatul din Bihor trage un semnal de alarmă asupra problemelor cu care se confruntă ciobanii și spune că la iarnă ar putea „aduce oile în București” dacă problema exporturilor de carne nu va fi rezolvată.

Ciobanul Liviu lucrează în domeniu de 50 de ani și spune care sunt cele mai mari probleme.

Ciobanul susține că oierii din Bihor se confruntă cu dificultăți majore din cauza secetei prelungite din această vară și a măsurilor care au sistat exportul de animale. Ciobanul Liviu are o experiență de 50 de ani în domeniu și mărturisește că toată viața și-a întreținut familia cu banii făcuți din creșterea și vânzarea de animale.

„Din 56 de ani, 50 am umblat în cizme, am umblat prin zăpadă, am dormit ud, am adormit în zăpadă și nu mă plâng de reumatism. Este o problemă foarte mare, o problemă foarte grea și nu doar cu oile, cu toate animalele. În Bihor e o secetă foarte mare. Le ținem cu cheltuieli vara și nu știu ce va fi la iarnă. Guvernanții ne-au oprit exportul, unde mai făceam și noi un bănuț ca să putem trăi. L-au oprit”, spune el.

Oierul subliniază că oprirea exporturilor le-a tăiat principala sursă de venit, în condițiile în care cheltuielile pentru întreținerea efectivelor au crescut semnificativ.

„Bănuți nu avem pe ce să facem. Dacă nu vindem, din ce să facem?! Furajele pe care le-am făcut, le consumăm vara. Este un an rău, nu e un an bogat. Nu știu ce va fi. Dacă nu dă drumul la export, nu va fi bine”, a explicat ciobanul Liviu, pentru Libertatea.ro.

Ce mesaj îi transmite ciobanul Liviu din Bihor lui Ilie Bolojan

Ciobanul din Bihor a transmis și un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan. Bărbatul susține că iarna va fi un sezon greu pentru crescătorii de animale și spune că ar putea „aduce oile în București” în sezonul rece, în lipsa soluțiilor și a unor măsuri din partea autorităților.

„Venim cu turmele aici, cum stau ciobanii, venim cu oile aici că nu avem altă soluție. (...) Bucureștiul nu e pentru Bolojan. Nici Bihorul nu e, dar a fost pregătit pentru București din Bihor”, a spus ciobanul Liviu.

Privind spre viitorul activității sale, crescătorul de animale se arată sceptic cu privire la evoluția sectorului zootehnic și la capacitatea sa de a continua această muncă pe termen lung.

„Nu văd vremuri mai bune. Peste 10 ani mă văd fără animale și poate cu un ajutor social că trebuie să trăiesc din ceva. La oi am crescut, la vaci am crescut și nu am lucrat. Numai din oi și din vaci am trăit și mi-am întreținut familia. Sunt ani când pierzi, sunt ani când faci”, a mai explicat el.

Ciobanii au plecat de la întâlnirea cu Nicușor Dan fără soluții clare

Ciobanii din România au plecat de la Palatul Cotroceni fără soluții clare pentru problemele lor, după întâlnirea de miercuri cu echipa președintelui Nicușor Dan. Potrivit participanților, autoritățile au transmis că revendicările vor fi analizate de viitorul premier, care urmează să fie desemnat „în câteva zile”. Fermierii au anunțat că se întorc acasă, în așteptarea unui răspuns concret.

După întâlnirea de la Cotroceni, ciobanii au declarat că au primit promisiuni, însă fără soluții imediate.

„Ne-a promis că în câteva zile o să se aleagă premier și atunci îi înmânează premierului lista cu problemele care sunt. Avem speranță”, a spus unul dintre protestatari.

Înainte de discuțiile de miercuri, fermierii au amenințat că vor bloca drumurile din Valea Oltului și Comarnic dacă nu primesc un răspuns satisfăcător. Cu toate acestea, după întâlnire, aceștia au hotărât să se întoarcă acasă, așteptând soluții din partea autorităților.

Ce revendicări au ciobanii care au protestat la București

Marți, fermierii au depus la Registratura Guvernului o listă cu 16 revendicări, printre care se numără redeschiderea exportului de ovine fără restricții, eliminarea taxelor impuse de ANSVSA pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii și modificarea legii vânătorii. Asociația Agricolă Țara Loviştei a publicat integral lista pe pagina sa de Facebook.

Printre cele mai importante cereri se numără:

Redeschiderea urgentă a exportului de ovine.

Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate.

Stoparea uciderii animalelor.

Închirierea pajiștilor la prețuri corecte.

Modificarea legislației pentru despăgubiri în cazul secetei care afectează pajiștile.

Marți au avut loc proteste violente în Piața Victoriei

Protestul organizat marți în Capitală a degenerat în violențe, după ce un grup de manifestanți a atacat jandarmii și a distrus echipamente. Jandarmeria a anunțat că 47 de persoane au fost duse la audieri, dintre care un bărbat a fost reținut pentru că avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. În urma altercațiilor, zece jandarmi au fost răniți, patru fiind transportați la spital, iar două autospeciale au fost avariate.

Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm violențele, spunând că acestea reprezintă o „tentativă de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă”.