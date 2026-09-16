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Europarlamentarul și prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a făcut clarificări miercuri, 16 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg, referitoare la posibilitatea ca partidul condus de Sorin Grindeanu să susțină un premier PNL, dacă președintele Nicușor Dan va veni cu această variantă după negocierile din ziua următoare de la Cotroceni cu partidele politice.
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Mai întâi, Negrescu a spus că, în opinia sa, PNL și USR au greșit când au votat rezoluții interne în cele două partide prin care resping varianta susținerii unui Guvern cu miniștri PSD.
"Cred că a fost o reacție emoțională. Cred că a fost o reacție care trebuie depășită. Dat fiind contextul actual, date fiind protestele de ieri, dat fiind climatul social, trebuie să fim capabili să depășim astfel de momente și de tensiuni politice. Partidul Social Democrat nu a adoptat până în prezent o astfel de rezoluție. De altfel, vă reamintesc faptul că PNL mai adoptase în trecut rezoluții similare cu privire la PSD și au trecut peste ele. Deci nu ar fi o decizie fără precedent. Ar fi o decizie normală și cred că contextul actual o impune și ar fi justificabil pentru acele partide să depășească aceste linii roșii", a afirmat Negrescu, care este și vicepreședinte al Parlamentului European.
Întrebat apoi dacă PSD ar fi dispus să renunțe la anumite linii roșii, de exemplu să susțină un premier propus de PNL, Victor Negrescu a răspuns: "Partidul Social Democrat a spus încă din start că nu a avut o problemă despre colaborarea cu celelalte formațiuni politice. Noi, de altfel, imediat după ce Ilie Bolojan a pierdut sprijinul Parlamentului, am spus public că PNL poate veni cu o altă propunere într-o formulă guvernamentală din care Partidul Social Democrat face parte. PNL, în prezent, a propus o formulă guvernamentală fără Partidul Social Democrat. Noi, la Consiliul Politic Național care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, am luat două decizii: Sorin Grindeanu sprijinit pentru funcția de premier sau o guvernare în jurul PSD, mai exact cu Partidul Social Democrat în prim-plan, PSD fiind principalul partid parlamentar. Este evident că o formulă cu noi ar presupune în jurul Partidului Social Democrat".
Și a continuat: "Dar pentru asta trebuie să existe dialog și mai ales trebuie revizuirea programului guvernamental, pentru că acest program a eșuat. Vedem situația economică a României și vedem climatul social".
Întrebat din nou dacă PSD ar putea sprijini un Guvern cu un premier PNL, Negrescu nu a negat: "Partidul Social Democrat a avut o singură linie roșie: un program de guvernare stabil și un premier care știe să poarte un dialog real cu toți partenerii și respectă toți partenerii, inclusiv partenerii sociali".
Prim-vicepreședintele PSD a acuzat apoi în mod direct partidul condus de Ilie Bolojan: "Văd că există formațiuni politice, și aici în mod special PNL, care racolează oameni politici aleși pe listele unor partide, zise ele suveraniste, sau anti-europene, fără niciun fel de jenă, deși în urmă cu câteva zile spuneau altceva. Eu cred că este nevoie de un moment de trezire la nivelul clasei politice democratice și pro-europene și să realizăm că nu putem să mergem în această direcție. Practic nu mai există nicio linie roșie și, din păcate, am intrat pe acest traseu începând cu 2021, când anumite formațiuni politice pro-europene, mă refer aici la USR, au decis la momentul respectiv să co-inițieze o moțiune de cenzură împreună cu aceste formațiuni politice".
"Nu este prea târziu să revenim la o altă abordare. De aceea eu cred că discuția nu trebuie să fie doar despre viitorul premier desemnat, cred că discuția trebuie să fie despre viitorul program politic. Prea puțini sunt cei care fac referință la ce va face viitorul guvern și la care sunt prioritățile. Dacă Ilie Bolojan chiar și-a strâns lucrurile, cum a spus, de patru luni de zile la Palatul Victoria, cred că astăzi, văzând și ultima postare a domniei sale, ar trebui să treacă acest moment de supărare, de frustrare și să abordeze aceste negocieri într-o manieră constructivă", a completat Negrescu.
Afirmațiile vicepreședintelui Parlamentului European au venit cu o zi înainte ca preşedintele Nicuşor Dan să aibă o ultimă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.
Consultările vor avea loc la Palatul Cotroceni după următorul program:
România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.
Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.
Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.
Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.
Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.