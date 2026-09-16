Europarlamentarul și prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a făcut clarificări miercuri, 16 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg, referitoare la posibilitatea ca partidul condus de Sorin Grindeanu să susțină un premier PNL, dacă președintele Nicușor Dan va veni cu această variantă după negocierile din ziua următoare de la Cotroceni cu partidele politice.

Negrescu nu respinge varianta ca PSD să voteze un Guvern cu premier PNL

Mai întâi, Negrescu a spus că, în opinia sa, PNL și USR au greșit când au votat rezoluții interne în cele două partide prin care resping varianta susținerii unui Guvern cu miniștri PSD.

"Cred că a fost o reacție emoțională. Cred că a fost o reacție care trebuie depășită. Dat fiind contextul actual, date fiind protestele de ieri, dat fiind climatul social, trebuie să fim capabili să depășim astfel de momente și de tensiuni politice. Partidul Social Democrat nu a adoptat până în prezent o astfel de rezoluție. De altfel, vă reamintesc faptul că PNL mai adoptase în trecut rezoluții similare cu privire la PSD și au trecut peste ele. Deci nu ar fi o decizie fără precedent. Ar fi o decizie normală și cred că contextul actual o impune și ar fi justificabil pentru acele partide să depășească aceste linii roșii", a afirmat Negrescu, care este și vicepreședinte al Parlamentului European.

Întrebat apoi dacă PSD ar fi dispus să renunțe la anumite linii roșii, de exemplu să susțină un premier propus de PNL, Victor Negrescu a răspuns: "Partidul Social Democrat a spus încă din start că nu a avut o problemă despre colaborarea cu celelalte formațiuni politice. Noi, de altfel, imediat după ce Ilie Bolojan a pierdut sprijinul Parlamentului, am spus public că PNL poate veni cu o altă propunere într-o formulă guvernamentală din care Partidul Social Democrat face parte. PNL, în prezent, a propus o formulă guvernamentală fără Partidul Social Democrat. Noi, la Consiliul Politic Național care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, am luat două decizii: Sorin Grindeanu sprijinit pentru funcția de premier sau o guvernare în jurul PSD, mai exact cu Partidul Social Democrat în prim-plan, PSD fiind principalul partid parlamentar. Este evident că o formulă cu noi ar presupune în jurul Partidului Social Democrat".

Și a continuat: "Dar pentru asta trebuie să existe dialog și mai ales trebuie revizuirea programului guvernamental, pentru că acest program a eșuat. Vedem situația economică a României și vedem climatul social".

Întrebat din nou dacă PSD ar putea sprijini un Guvern cu un premier PNL, Negrescu nu a negat: "Partidul Social Democrat a avut o singură linie roșie: un program de guvernare stabil și un premier care știe să poarte un dialog real cu toți partenerii și respectă toți partenerii, inclusiv partenerii sociali".

Negrescu acuză PNL de racolări politice

Prim-vicepreședintele PSD a acuzat apoi în mod direct partidul condus de Ilie Bolojan: "Văd că există formațiuni politice, și aici în mod special PNL, care racolează oameni politici aleși pe listele unor partide, zise ele suveraniste, sau anti-europene, fără niciun fel de jenă, deși în urmă cu câteva zile spuneau altceva. Eu cred că este nevoie de un moment de trezire la nivelul clasei politice democratice și pro-europene și să realizăm că nu putem să mergem în această direcție. Practic nu mai există nicio linie roșie și, din păcate, am intrat pe acest traseu începând cu 2021, când anumite formațiuni politice pro-europene, mă refer aici la USR, au decis la momentul respectiv să co-inițieze o moțiune de cenzură împreună cu aceste formațiuni politice".

"Nu este prea târziu să revenim la o altă abordare. De aceea eu cred că discuția nu trebuie să fie doar despre viitorul premier desemnat, cred că discuția trebuie să fie despre viitorul program politic. Prea puțini sunt cei care fac referință la ce va face viitorul guvern și la care sunt prioritățile. Dacă Ilie Bolojan chiar și-a strâns lucrurile, cum a spus, de patru luni de zile la Palatul Victoria, cred că astăzi, văzând și ultima postare a domniei sale, ar trebui să treacă acest moment de supărare, de frustrare și să abordeze aceste negocieri într-o manieră constructivă", a completat Negrescu.

Nicușor Dan, discuție decisivă pe 17 septembrie cu partidele pentru noul premier

Afirmațiile vicepreședintelui Parlamentului European au venit cu o zi înainte ca preşedintele Nicuşor Dan să aibă o ultimă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

Consultările vor avea loc la Palatul Cotroceni după următorul program:

Ora 09:00 - PSD

Ora 09:30 - AUR

Ora 10:00 - PNL

Ora 10:30 - Uniunea Salvaţi Româ(USR);

Ora 11:00 - UDMR

Ora 11:30 - Minorităţile Naţionale

Ora 12:00 - Sos

Ora 12:30 - POT

Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România

Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România

Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliaţi.

Patru luni fără guvern cu puteri depline. Cronologia crizei politice, după demiterea premierului Bolojan, de la „Guvern în termen rezonabil” până la „Siegfried Mureșan a dispărut”

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”

- Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern

- Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier

- Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan

- Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi au cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”

- PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi au cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști” 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233

- Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD

- Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”

- Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o” 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

- șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția” 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL

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- Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR

- Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR.