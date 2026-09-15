În timp ce agitatorii se băteau cu jandarmii în fața Guvernului, ciobanii au transmis Executivului o listă în 16 puncte cu revendicări pentru rezolvarea situației.

Unele solicitări sunt de bun simț, respectiv compensarea oierilor dacă Guvernul interzice comercializarea și cauzează prejudiciu economic sau compensări pentru secetă, însă mai multe solicitări ori nu țin de Guvern, ori înseamnă pur și simplu nerespectarea legii în dauna altor cetățeni.

Exporturi interzise din cauza focarelor

Redeschiderea exporturilor de oi și miei nu poate fi realizată deoarece interdicția nu a venit ca urmare a unei decizii a Guvernului, ci a Uniunii Europene. Iar aceasta a venit la rândul ei ca urmare a descoperirii pestei ovine și variolei. Măsura vizează atât exporturile în UE, cât și în statele terțe și ține până la 31 decembrie 2026.

Iar fix exporturile către state terțe sunt problema oierilor, căci România exporta masiv oi și miei în statele arabe.

Atâta timp cât situația nu se rezolvă la nivel zootehnic, nici nu ai cum să exporți. O problemă similară a fost și în domeniul exporturilor de carne de porc, iar gripa porcină a făcut ravagii în România. Sunt deja 9 ani de interdicție la exporturile de porc, timp în care România a importat carne de porc în valoare de 6,7 miliarde de euro, conform Ziarului Financiar.

Abia după ce UE dă ok-ul pentru exporturi se vor putea face. Și nu se vor putea atâta timp cât există focare și risc. Partea proastă e că România avea cele mai mari exporturi de oi la nivel european și al doilea efectiv, după Spania!

Problema urșilor scăpați de sub control

O altă solicitare este eliminarea ursului ca specie protejată. Evident, numărul acestora este mult peste ceea ce poate susține ecosistemul, iar numărul de atacuri a crescut masiv în ultimii zece ani.

Problema este că ursul este specie protejată la nivel european. Așa că nu are cum să scoată Guvernul ursul de pe lista speciilor protejate.

Închirierea pajiștilor, la primării

Închirierea pajiștilor la prețuri corecte nu este nici ea o treabă a Guvernului: acest lucru se face de către primării, astfel că nu are statul ce să dea aici ciobanilor.

Ministerul Agriculturii a demarat un control pe temă, pentru a vedea dacă nu a fost respectată legea.

În disprețul legii

Alte solicitări sunt pur și simplu ilegalități pe care oierii le cer: fără amenzi pentru ciobanii angajați ilegal, fără amenzi pentru câinii nesterilizați.

Orice activitate economică trebuie să se facă cu acte legale, nu putem să zicem că unor cetățeni să nu li se aplice legea. Așa cum și unui butic de la colț i se cere să aibă acte legale pentru vânzători, la fel și proprietarii de turme trebuie să aibă cu ciobanii angajați cu acte, nu plătiți la negru.

Același lucru este valabil și cu câinii: conform legii orice câine trebuie sterilizat. Argumentul oierilor că aceștia sunt utili la paza turmelor nu stă în picioare deoarece paza se face cu dinții, nu are treabă cu sterilizatul sau nu. Un câine sterilizat este la fel de bun paznic împotriva urșilor și lupilor la fel ca unul nesterilizat.

Aici este pur și simplu o ignorare totală a legii!

Pășunatul pe grâul altora

Mai mult, ciobanii vor eliminarea interdicției de pășunat în perioada decembrie-aprilie. De ce oare?

Păi ce fac turmele de oi coborâte de la munte iarna? Păi stau pe câmpuri și pasc grâul plantat de agricultori toamna.

Practic, niște cetățeni privati se trezesc cu grâul calamitat. Iar oierii vor acum liber la asta! Nu se poate! Dreptul la proprietate este garantat tuturor...

Nu sunt bani!

În fine, solicitarea ca vaccinările obligatorii și acțiunile ANSVSA să fie făcute pe cheltuiala statului nu înseamnă altceva decât o subvenție. Adică o pomanageală de la stat, în timp ce statul oricum nu are bani. Și oricum nu ar fi corect față de ceilalți cetățeni care nu primesc subvenții și își desfășoară viața normal.

De altfel, chiar Guvernul a scris asta în răspunsul său: „În prezent, o parte semnificativă a acțiunilor sanitar-veterinare este deja finanțată de la bugetul de stat. Orice extindere a acestora presupune alocarea unor resurse bugetare suplimentare, motiv pentru care este necesară realizarea, în prealabil, a unei analize de impact financiar și bugetar”.

Același lucru și când e vorba de despăgubirile pentru secetă: „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține revendicarea fermierilor privind despăgubirile pentru pagubele produse de secetă pe pajiști și a elaborat o propunere în acest sens. Măsura are însă un impact bugetar semnificativ și necesită identificarea resurselor financiare necesare”.

Pe românește, statul nu are de unde da.

Cine vrea subvenții ar trebui să ceară reformarea statului

Același răspuns l-au primit și profesorii și doctorii la protestele lor recente și fix din acest motiv a căzut și legea salarizării...

Pentru ca statul să aibă de unde da stimulente și subvenții, trebuie o reformă reală a statului. Adică fix restructurări administrative, la buget și la companiile statului.

Guvernul Bolojan a căzut fix când începuse o fărâmă de reformă...

Așa că am revenit de unde am plecat...