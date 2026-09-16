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Cum îți menții masa musculară după 40 de ani. Ghid simplu de alimentație și antrenament

Ana Maria Teodorescu
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Cum menții masa musculară după 40 de ani
Cum menții masa musculară după 40 de ani
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Atunci când vorbim despre masa musculară, ne gândim adesea la aspectul fizic sau la forță, însă mușchii sunt mult mai importanți de atât, mai ales după 40 de ani. Află mai multe despre importanța masei musculare după această vârstă, cum ne menținem mușchii sănătoși și ce putem face pentru un stil de viață echilibrat.

Cuprins:

De ce este importantă masa musculară după 40 de ani

Mușchii au un rol esențial în corpul nostru. Ei ne ajută să ne mișcăm, să ne păstrăm echilibrul, să ne protejăm articulațiile și să facem fără dificultate lucrurile aparent banale cum ar fi să urcăm scările, să ridicăm o sacoșă, să ne ridicăm de pe scaun sau să ne jucăm cu copiii. Mai mult de atât însă, țesutul muscular participă activ la reglarea glicemiei, la consumul de energie și la felul în care organismul răspunde în perioadele de boală sau repaus.

După 40 de ani, toate aceste funcții merită mai multă atenție. Sigur că organismul nu se schimbă brusc în ziua în care împlinim această vârstă, dar, începând din perioada adultă, capacitatea de a păstra și de a construi masă musculară nu mai este aceeași ca în tinerețe.

Procesul este lent și diferă de la o persoană la alta, însă efectele lui se pot acumula în timp. Tocmai de aceea, anii de după 40 reprezintă o perioadă bună pentru a proteja ceea ce avem și pentru a construi o rezervă pentru mai târziu.

Masa musculară începe să scadă treptat încă din primele decenii ale vieții adulte, iar ritmul pierderii tinde să se accelereze odată cu înaintarea în vârstă. La această schimbare contribuie mai mulți factori:

  • reducerea activității fizice, 
  • perioadele lungi petrecute pe scaun, 
  • modificările hormonale, 
  • somnul insuficient, 
  • anumite boli cronice, 
  • alimentația prea săracă în proteine 
  • o capacitate mai redusă a mușchiului de a răspunde la stimulii care înainte îi susțineau ușor creșterea.

Cercetările asupra îmbătrânirii musculare arată că pierderea nu se referă doar la subțierea fibrelor musculare, ci și reducerea numărului lor, modificări ale sistemului nervos care le coordonează și o recuperare ceva mai greoaie după perioadele de inactivitate.

Mușchii sunt, așadar, o parte importantă a independenței fizice. O rezervă musculară bună ne permite să rămânem activi, să ne păstrăm autonomia și să tolerăm mai bine schimbările care apar odată cu vârsta.

În schimb, pierderea accentuată de forță și masă musculară este asociată cu un mers mai lent, oboseală la eforturi mici, dificultăți la ridicarea de pe scaun și cu un risc mai mare de cădere, fracturi, spitalizare și pierdere a independenței.

Mușchii și metabolismul

Masa musculară are și un rol important în metabolism. După masă, mușchiul preia și utilizează o parte foarte mare din glucoza care circulă în sânge. Insulina ajută glucoza să intre în celulele musculare, unde poate fi folosită pentru energie sau depozitată sub formă de glicogen.

Din acest motiv, mușchiul este unul dintre principalele țesuturi implicate în sensibilitatea la insulină și în controlul glicemiei. O analiză despre rolul mușchiului în captarea glucozei și rezistența la insulină arată că funcționarea musculară deficitară este strâns legată de tulburările metabolice întâlnite în obezitate și diabetul de tip 2.

Relația dintre mușchi și oase

Relația dintre mușchi și oase este la fel de importantă. Oasele nu sunt structuri pasive, ele răspund la solicitările mecanice la care sunt supuse. Când mușchii se contractă și corpul lucrează împotriva unei rezistențe, asupra oaselor se exercită forțe care contribuie la menținerea structurii lor.

În același timp, mușchii puternici stabilizează articulațiile și îmbunătățesc echilibrul. Astfel, sănătatea musculară poate scădea riscul de fractură pe două căi: prin sprijinirea osului și prin reducerea probabilității unei căderi.

Mușchii și oasele la perimenopauză și menopauză

Acest lucru devine deosebit de relevant pentru femei în perioada de perimenopauză și după menopauză. Scăderea estrogenului este asociată cu pierderea densității osoase, dar poate influența și forța musculară, calitatea țesutului muscular și recuperarea după efort.

Menopauza nu este singurul factor implicat, însă poate coincide cu o perioadă în care activitatea fizică scade, compoziția corporală se modifică, iar protejarea mușchilor și a oaselor devine mai importantă.

Mușchii și imunitatea

Un alt rol mai puțin vizibil al masei musculare apare în perioadele dificile. Mușchii reprezintă o rezervă de proteine și aminoacizi a organismului.

În timpul unei boli severe, după o intervenție chirurgicală, în urma unui traumatism sau într-o perioadă de alimentație insuficientă, corpul poate descompune proteine musculare pentru a pune aminoacizii la dispoziția altor țesuturi. Aceștia sunt necesari pentru răspunsul imun, vindecare și producerea unor proteine esențiale.

Ghid practic de antrenament după 40 de ani

Exerciții fizice de forță după 40 de ani
Exerciții fizice de forță după 40 de ani

După 40 de ani, un program complet ar fi bine să includă mai multe tipuri de mișcare. Mersul pe jos este foarte util, dar nu înlocuiește exercițiile de forță. În același timp, ridicarea greutăților nu acoperă singură nevoile inimii, pe cele de echilibru și de mobilitate. Pentru a fi sănătoși cu cât înaintăm în vârstă avem nevoie de patru componente, forță, activitate cardio, echilibru și mobilitate.

Exercițiile de forță

Antrenamentul de forță este principala formă de mișcare prin care putem păstra sau crește masa musculară. Poate fi făcut cu greutăți, aparate, benzi elastice sau cu greutatea propriului corp. Contează ca exercițiul să solicite mușchiul suficient și să devină treptat mai dificil.

Pentru majoritatea adulților, două sau trei antrenamente pe săptămână sunt suficiente.

La început pot fi alese cinci sau șase exerciții, cu unul sau două seturi a câte 8-12 repetări. Greutatea potrivită este cea care permite executarea controlată a mișcării, dar face ca ultimele repetări să fie tot mai solicitante.

Când toate repetările devin ușoare, dificultatea poate fi crescută puțin, fie printr-o greutate mai mare, fie cu o bandă mai rezistentă, fie cu câteva repetări în plus sau o variantă mai dificilă a exercițiului. Această progresie este importantă deoarece organismul se adaptează rapid la același efort.

Exercițiile cardio

Exercițiile cardio susțin sănătatea cardiovasculară, capacitatea de efort, controlul glicemiei și recuperarea. Pot fi folosite mersul alert, bicicleta, înotul, dansul, alergarea ușoară sau aparatele cardio.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților între 150 și 300 de minute de activitate moderată pe săptămână sau între 75 și 150 de minute de activitate intensă. Aceste minute nu trebuie făcute într-o singură sesiune. Pot fi împărțite, de exemplu, în cinci plimbări alerte de câte 30 de minute.

Echilibrul

Echilibrul depinde de forța picioarelor, vedere, urechea internă, sensibilitatea tălpilor și reacția sistemului nervos. El poate fi îmbunătățit prin exercițiu, la fel ca și forța.

Pot fi incluse câteva minute de mers călcâi-vârf, stat pe un picior lângă un sprijin stabil, urcări controlate pe o treaptă, deplasări laterale sau exerciții precum tai chi.

După 65 de ani, ghidurile recomandă includerea regulată a activităților pentru echilibru, alături de cele aerobice și de forță. Este însă util să începem mai devreme, mai ales dacă observăm o oarecare instabilitate.

Mobilitatea

Mobilitatea permite articulațiilor să se miște confortabil și controlat. Câteva minute dedicate gleznelor, șoldurilor, coloanei toracale și umerilor pot îmbunătăți calitatea exercițiilor.

Stretchingul este util atunci când există rigiditate, dar nu trebuie să ocupe cea mai mare parte a programului.

Recuperarea face și ea parte din antrenament

Mușchiul se adaptează între antrenamente, nu doar în timpul lor. Somnul, alimentația suficientă și zilele de recuperare sunt importante, mai ales când revenim după o perioadă de sedentarism. Mușchii pot avea nevoie de aproximativ 48 de ore înainte de un nou antrenament solicitant.

O ușoară febră musculară este firească, dar durerea puternică nu este un semn al unui antrenament mai eficient. Durerea ascuțită, cea care modifică mișcarea sau se agravează de la o ședință la alta trebuie evaluată, nu ignorată.

Precauții

Persoanele sedentare, cele cu boli cardiovasculare, hipertensiune necontrolată, diabet cu complicații, osteoporoză avansată, intervenții recente sau dureri articulare intense ar trebui să înceapă cu recomandări adaptate de un kinetoterapeut sau antrenor calificat.

Alimentația și masa musculară după 40 de ani

Masa musculară nu se menține doar prin exerciții fizice și mișcare. Exercițiile de forță transmit organismului semnalul că dezvoltarea mușchilor este necesară, însă alimentația îi oferă energia și resursele din care acesta se întreține și se reface. Dacă unul dintre cele două elemente lipsește, rezultatele sunt limitate. Proteinele consumate în cantități mari nu pot înlocui antrenamentul, iar antrenamentul făcut pe fondul unei alimentații insuficiente poate duce la recuperare mai greoaie și, uneori, chiar la pierdere musculară.

După 40 de ani, această relație devine mai importantă deoarece răspunsul mușchiului la hrană și efort se poate diminua treptat.

Organismul continuă să construiască proteine musculare, dar are nevoie de stimuli mult mai puternici și de resurse adecvate.

Proteinele

Proteinele sunt principalul nutrient de care trebuie să ținem cont. Pentru o persoană sănătoasă trecută de 40 de ani, studiile arată că un aport zilnic de aproximativ 1-1,2 grame de proteină pentru fiecare kilogram de greutate corporală este un reper practic. O persoană de 70 de kilograme ar ajunge astfel la aproximativ 70-84 de grame pe zi. Necesarul poate fi mai mare în cazul celor care fac regulat antrenamente de forță, se află într-o perioadă de slăbire sau au un nivel ridicat de activitate.

Este important ca proteina să fie distribută pe parcursul zilei. Este mai simplu și, de regulă, mai eficient să includem câte o sursă la fiecare masă.

La micul dejun putem consuma ouă, iaurt, brânză proaspătă, lapte sau o alternativă vegetală bogată în proteine. La prânz și cină putem alege pește, carne slabă, ouă, lactate, tofu, soia, linte, fasole, năut sau mazăre. Orientativ, o masă principală poate furniza aproximativ 20-35 de grame de proteină, în funcție de greutatea și activitatea persoanei.

Proteinele vegetale pot susține și ele masa musculară. Este util ca alimentația să includă surse variate, precum leguminoase, tofu, produse din soia, cereale integrale, nuci și semințe.

În cazul unei alimentații exclusiv vegetale, porțiile trebuie uneori să fie ceva mai mari pentru a acoperi necesarul. Pudra proteică poate fi folosită pentru comoditate, dar nu oferă rezultate speciale dacă dieta conține deja suficiente proteine.

Carbohidrații, grăsimile, vitaminele și mineralele

Carbohidrații nu trebuie eliminați, așa cum auzim adesea, pentru că ei furnizează energie pentru antrenamente și ajută la refacerea rezervelor musculare. Sursele potrivite includ ovăzul, cartofii, orezul, pâinea și pastele integrale, leguminoasele și fructele.

Și grăsimile sunt necesare pentru sănătatea generală și hormonală, este bine ca ele să provină în mare parte din pește, ulei de măsline, nuci, semințe și avocado.

O alimentație favorabilă masei musculare trebuie să rămână echilibrată. Legumele și fructele furnizează vitamine, minerale, fibre și compuși care susțin recuperarea și sănătatea metabolică.

Calciul, vitamina D, fierul, magneziul și vitamina B12 sunt importante pentru contracția musculară, sistemul nervos și producerea energiei.

Construiește echilibrat farfuria

O masă principală poate fi alcătuită după o formulă ușor de reținut:

  • o porție de proteină de mărimea palmei;
  • una sau două porții de legume;
  • o porție de carbohidrați de mărimea unui pumn;
  • o cantitate mică de grăsimi sănătoase.

Carbohidrații pot proveni din cartofi, orez, ovăz, pâine integrală, paste, leguminoase sau fructe. În zilele cu antrenament ori cu mai multă mișcare, porția poate fi mai mare. În zilele foarte sedentare poate fi ceva mai mică, fără a fi necesară eliminarea completă a carbohidraților.

Grăsimile pot proveni din ulei de măsline, nuci, semințe, avocado sau pește gras. Ele sunt necesare pentru sănătatea generală, dar fiind concentrate caloric, porțiile trebuie adaptate obiectivului de greutate.

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Tags: evergreen alimentatie sanatoasa Sfaturi utile
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O imagine cu fața lui Isus pe un steag purtat pe spate de un protestatar, langa un al protestatar care tip la protestul fermierilor din Piața Victoriei, de pe 15 septembrie
Știri România
12:24
Vasile Bănescu, despre imaginea care l-a șocat la mitingul din Piața Victoriei: „Batjocorirea lui Iisus prin târârea Sa în mijlocul urii”
tânăr supărat
Știri România
12:15
Românii rămân cu 6 ani mai mult în casa părinților decât finlandezii, din cauza sărăciei și a chiriilor mari
Un bărbat purtând o căciulă neagră și un cojoc din blană de oaie, privind fix spre cameră în mijlocul altor participanți la un protest în aer liber, unde se observă și un steag al României.
Știri România
11:49
Ciobanii care protestează în București au fost chemați la Cotroceni, după ce au depus 16 revendicări la Guvern
Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au crescut în intensitate
Opinii
15 sept.
De ce nu poate rezolva Guvernul problemele oierilor
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea ca ambasador al României în Cuba și alte state din Caraibe. Foto: Profimedia
Opinii
15 sept.
Nu doar corupția ucide! Nepăsarea de oameni și nepriceperea la guvernare ucid și ele!
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Opinii
15 sept.
Moș Crăciun pe genunchii lui Nicușor
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
14 sept.
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
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