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Tot ce s-a întâmplat și s-a spus după protestul violent al fermierilor din Piața Victoriei. Cine au fost de fapt agitatorii și ce au descoperit jandarmii în imagini

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Dumitru Angelescu (foto)
Dumitru Angelescu (foto)
Fotoreporter
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Un bărbat cu barbă și brâu din piele, purtând un toiag decorat și un steag al României, urcat la înălțime deasupra unei mulțimi de protestatari.
Bărbatul cu steagul dac, susținător al lui Călin Georgescu, prezent la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Sursa foto: Libertatea
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Protestul ciobanilor și fermierilor desfășurat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, a degenerat în confruntări cu jandarmii. 47 de persoane au fost conduse la Poliție, 10 jandarmi au fost răniți, iar prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a pus sub semnul întrebării organizarea manifestației, după ce a urmărit imaginile surprinse de dronele Jandarmeriei. În paralel, Federația ROMOVIS a transmis că nu a organizat protestul și s-a delimitat de violențe, în timp ce Ioan Sterp, cunoscut drept „Ciobanul Ionică”, a susținut că persoane din afara grupului de fermieri au provocat incidentele.

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Oierii spun că nu au organizat protestul

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine din România (ROMOVIS) a transmis marți seara, într-un comunicat de presă, că, deși nemulțumirile crescătorilor de ovine sunt reale și justificate, nu și-a asumat organizarea protestului din Piața Victoriei.

Directorul ROMOVIS, Ionică Nechifor, a precizat că federația intenționa să organizeze un protest autorizat spre sfârșitul lunii septembrie, după coborârea oilor de la munte.

„Astăzi nemulțumirea oierilor este justificată”, a transmis reprezentantul federației.

ROMOVIS l-a indicat pe Ioan Sterp, zis „Ciobanul Ionică”, drept unul dintre cei care au anunțat pe rețelele sociale protestul din 15 septembrie. Federația a susținut că acesta ar fi refuzat autorizarea manifestației și a precizat că nu dorește să fie asociată cu violențele produse în timpul protestului.

„Faptul ca o persoană vocală pe TikTok în persoana lui Ioan Sterp zis Ionică Ciobanul a anunțat data de 15 septembrie pentru protest, nu știm cu cine a luat această decizie! Mai mult, a refuzat autorizarea protestului (a se vedea filmările lui), situație care ne-a dat de gândit și din acest motiv nu ne-am asumat acest protest! Cert este că necazurile există, nu suntem ascultați, se distruge un sector care cu greu a fost relansat”, a transmis Federația.

„Nu vrem să fim parte a violenței”, a precizat directorul ROMOVIS, Ionică Nechifor.

Potrivit federației, crescătorii de ovine au probleme legate de modul în care este gestionată activitatea sanitar-veterinară și au cerut în repetate rânduri schimbări la nivelul conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Ciobanul Ionică se apără: „Noi nu am venit să batem pe nimeni”

Ioan Sterp a respins acuzațiile și a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că fermierii nu au venit la București pentru a se confrunta cu jandarmii.

Acesta a susținut că printre protestatari au intrat persoane pe care fermierii nu le-ar fi cunoscut și care ar fi provocat incidentele.

„Au venit infiltrați [...] aici printre noi, au dat în jandarmi”, a afirmat Sterp.

Potrivit declarației sale, fermierii ar fi încercat să le transmită jandarmilor că persoanele respective nu făceau parte din grupul lor și să le îndepărteze din mijlocul protestatarilor.

„Blocăm toată România, blocăm vămi, Valea Oltului”

Ioan Sterp a mai spus că oamenii veniți la manifestație aveau revendicări legate de protejarea animalelor și de modul în care sunt gestionate focarele de boli ale micilor rumegătoare. „Noi nu am venit să batem pe nimeni, noi am venit să spunem: nu ne mai omorâți oile”, a declarat Ioan Sterp zis Ionică Ciobanul.

În timpul intervenției, el a mai spus că fermierii nu intenționează să plece imediat din Capitală și le-a cerut autorităților să le permită să rămână în zona Pieței Victoriei.

Potrivit lui Sterp, în cazul în care revendicările nu sunt soluționate, fermierii ar putea recurge la noi forme de protest: „Blocăm toată România, blocăm vămi, Valea Oltului”, a spus Sterp.

Protestul a degenerat în violențe

Manifestația a început în cursul dimineții, când ciobanii au început să se adune în parcarea din Piața Victoriei. Mobilizarea a fost făcută prin intermediul rețelelor sociale, iar Ioan Sterp s-a numărat printre cei care au promovat protestul.

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În cursul după-amiezii, protestul a degenerat în violențe.

Violențe la protestul fermierilor din fața Guvernului: 26 de persoane au fost ridicate și duse la audieri, iar trei au ajuns la urgențeVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Manifestanții au încercat să forțeze intrarea în sediul Guvernului, un jandarm a fost rănit, iar o autospecială a Jandarmeriei a fost atacată.

Violențe la protestul fermierilor din Piața VictorieiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor. Ulterior, după o perioadă în care situația s-a calmat, incidentele au fost reluate. În timpul celei de-a doua serii de incidente au fost aruncate spre jandarmi pietre, bâte, bucăți desprinse din borduri și fragmente de șină de tramvai.

Prefectul Capitalei: „Al cui a fost protestul de astăzi?”

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a comentat protestul într-un mesaj publicat după incidente. Acesta a pus sub semnul întrebării cine s-a aflat în spatele manifestației și a relatat că a observat, în imaginile surprinse de dronele Jandarmeriei, o mobilizare rapidă a unor grupuri de persoane în zona în care izbucneau incidente.

„Al cui a fost protestul de astăzi? Al oierilor, sabotați de huligani? Sau al huliganilor, organizați de ceva timp, în care oierii au fost păcăliți?”, a scris prefectul Capitalei.

Andrei Nistor a precizat că a plecat mai devreme din centrul de comandă al Jandarmeriei și că imaginile aeriene i-au atras atenția asupra modului în care se deplasau grupurile de protestatari. „Am plecat mai devreme din centrul de comandă al Jandarmeriei și un lucru mi-a sărit în ochi văzând imaginile din dronă.

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Când era un incident mic într-un loc, jumătate (!) din piață se mișca acolo. De la nivelul solului nu e vizibilă o asemenea organizare. Când însă privești în ansamblu, de sus, totul devine clar”, a transmis prefectul.

În finalul mesajului, Nistor a afirmat că, în opinia sa, modul de mobilizare observat în imaginile aeriene nu corespunde unui protest pașnic al crescătorilor de ovine. „O asemenea organizare nu o fac oierii veniți să protesteze pașnic!”, a scris prefectul Capitalei.

47 de persoane au fost conduse la Poliție

Jandarmeria Capitalei a anunțat că 47 de persoane care au participat la protest și ar fi săvârșit fapte antisociale au fost conduse la secțiile de Poliție.

Autoritățile au precizat că imaginile realizate în timpul manifestației, precum și cele disponibile în spațiul public urmau să fie analizate pentru identificarea altor persoane implicate în incidente. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți. Patru dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Mai multe persoane au fost reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei si sunt audiate la această orăVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Forțele de ordine au aplicat și 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost depistat în jurul orei 15.40 având asupra sa un cuțit cu o lungime de aproximativ 20 de centimetri. Poliția Capitalei a anunțat că acesta a fost reținut și este cercetat într-un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. El urma să fie prezentat magistraților miercuri, cu propunerea legală.

Alți doi bărbați, de 37 și 50 de ani, au fost conduși la Secția 4 Poliție pentru verificări, după ce ar fi avut un comportament recalcitrant și necooperant față de forțele de ordine.

„Dreptul la liberă exprimare este un drept fundamental al fiecărui cetățean, însă acesta trebuie exercitat în limitele legii”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Printre protestatari, susținători ai lui Călin Georgescu și AUR

După protest, G4Media a identificat printre participanți persoane cunoscute pentru prezența la alte manifestații sau evenimente asociate lui Călin Georgescu, AUR, protestelor antivaccinare și unor acțiuni RoExit.

Publicația prezintă și membri ai unor galerii de fotbal identificați în Piața Victoriei. Sunt menționați, între alții, Danil Constantinus Nicoară, despre care G4Media scrie că anunțase pe TikTok, înainte de protest, că va participa la manifestația din București. Ziarul notează că acesta a fost prezent anterior la acțiuni de susținere pentru Călin Georgescu.

Protestul inițiat de Ciobanul Ionică, deturnat de susținătorii lui Călin GeorgescuVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Un alt participant prezentat în articol este Ciprian Pamfile, fotografiat la protest cu un steag alb pe care era desenată o cruce neagră. Potrivit G4Media, acesta a fost reținut de jandarmii. Publicația precizează că Pamfile a participat în perioada pandemiei la proteste față de măsurile anti-COVID-19 și vaccinării și că este susținător al lui Călin Georgescu. G4Media mai menționează prezența la manifestație a unor persoane care au participat anterior la manifestări antiguvernamentale sau la alte manifestații asociate unor grupări și curente politice.

Protestul de marți a avut loc în contextul nemulțumirilor crescătorilor de ovine legate de măsurile sanitar-veterinare și de gestionarea focarelor de boli ale micilor rumegătoare. În timp ce ROMOVIS s-a delimitat de manifestația care a degenerat în violențe, Ioan Sterp, zis și Ionică Ciobanul, a susținut că protestul fermierilor a fost perturbat de persoane din afara grupului și că revendicările crescătorilor rămân în vigoare.

Cristian Tudor Popescu a comentat violențele produse marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor și crescătorilor de animale, într-o intervenție la B1 TV. Gazetarul a făcut o distincție între crescătorii de ovine veniți să-și exprime nemulțumirile și persoanele pe care le consideră responsabile pentru incidentele violente.

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Tags: Protest România protest Piața Victoriei Stiri Bucuresti
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