Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru joi, 17 septembrie 2026, consultări oficiale cu liderii partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament. Demersul de la Palatul Cotroceni are ca scop stabilirea opțiunilor politice existente și desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru al României.

Runda de convorbiri se va desfășura pe parcursul întregii zile de joi, într-un format intensiv maraton, începând cu primele ore ale dimineții. Administrația Prezidențială a transmis ordinea în care delegațiile formațiunilor parlamentare vor fi primite de șeful statului.

Conform calendarului stabilit de Palatul Cotroceni, seria discuțiilor se deschide la ora 9.00 cu reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD). La ora 9.30 sunt programați reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), iar la ora 10.00 cei ai Partidului Național Liberal (PNL).

Discuțiile continuă în a doua parte a dimineții cu Uniunea Salvați România (USR), de la ora 10.30, urmată de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) la ora 11.00. De la ora 11.30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

După-amiaza este rezervată celorlalte grupuri politice parlamentare. Astfel, de la ora 12.00 intră la consultări Partidul S.O.S. România, urmat la ora 12.30 de Partidul Oamenilor Tineri (POT). Începând cu ora 13.00 vor participa reprezentanții grupului Uniți pentru România, iar de la ora 13.30 cei ai grupului PACE - Întâi România. Maratonul consultărilor politice se va încheia la ora 14.00, când șeful statului va avea o rundă de discuții cu parlamentarii neafiliați.