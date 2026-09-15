Moș Crăciun pe genunchii lui Nicușor

La Rovaniemi vremea a fost călduță și însorită. Temperatura maximă s-a ridicat în jurul valorii de 40 grade Fahrenheit (vreo 5 grade Celsius). Foarte util de știut: pe scara Fahrenheit, apa îngheață 32 de grade și fierbe la 212.

Rovaniemi este capitala regiunii Laponia, reședința oficială a cunoscutului și apreciatului Juovlaäijih („Bătrânul Crăciun”). Acesta poate fi găsit în prima parte a zilei în cabinetul său de lucru, unde primește oaspeții străini și se ocupă de corespondență. În a doua parte a zilei, se deplasează în fabrica de jucării, pentru a testa personal produsele: ciocanul cu fluierici (îți tragi la cap și nu doare), pisica interactivă vegană, tigrul la tub, Baby Einstein Go Opus Go (o fantomă simpatică, albăstruie, care te ajută să te miști în spațiu la timp), Cactusul Vorbitor (cam pupăcios), jocul „Nu trezi bunica” (zece melodii), mingea Pogo cu mâner, mașinuța fără pedale Ferrari 488, cutia multifuncțională cu activități de sortare și potrivire, 18 piese printre care te poți ascunde (preferata lui Nicușor).

Sper că - în marja Summitul European dedicat Regiunii Arctice - președintele Dan a avut o întrevedere constructivă și lămuritoare cu Moș Crăciun. Îmi închipui că i-a oferit cu deferență câteva indicații prețioase referitoare la anul acesta, când Juovlaäijih va trebui să își umple sacul pentru români, exclusiv și de urgență, cu următoarele: ciorapi de lână, colanți termici, fulare groase, căciuli, mănuși, galoși îmblăniți, pufoaice - atât de exterior, cât și de apartament. L-a prevenit, probabil, să nu se sperie (emoțiile nu sunt recomandate la vârsta lui) - atunci când va ajunge la Palatul Eșecului (actualmente încă Victoria) - să nu se sperie de privirea cruntă a lui Ilie Bolojan. În sinea lui e blând ca un Labubu, „cute-creepy”, super dacă știi cum să-l iei. Doar distinsul Moș l-a văzut și anul trecut, având toate șansele să-l mai vadă și la anul. E drept că pe premier nu-l prea ajută mina (în sensul de fizionomie), dar are suflet bun, iar Doamna Ursula confirmă că a fost cuminte și ascultător. Merită cu prisosință un set de educație financiară de la ZukiToys.

Să gândim pozitiv: e minunat că președintele rezolvă de pe acum, la Rovaniemi, în spiritul unui naționalism sănătos, pragmatic, problema complexă a cadourilor pentru români.

E un noroc pentru țară că n-a ascultat sfaturile Grinchului Lazurca. Ne-am fi trezit că refuză să mai plece în Laponia și ne spune: „Nu umblu teleleu prin lume, când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.