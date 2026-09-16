264 de delfini au eșuat morți pe plajele românești, în vara anului 2026. Care sunt cauzele acestui număr-record

Un număr-record de 264 de delfini au fost găsiți morți pe plajele litoralului românesc în vara anului 2026. Este cel mai mare bilanț înregistrat de la începutul monitorizării acestui fenomen, atrag atenția specialiștii.

Cazurile de delfini eșuați au fost raportate de la nord, în zonele Vadu și Corbu, până la sud, la Vama Veche. Biologul Adrian Bilba a explicat pentru Libertatea faptul că fenomenul ar putea fi legat de exploziile și zgomotele puternice din largul Mării Negre, cauzate de războiul în desfășurare în Ucraina, dar și de diminuarea pescuitului și creșterea traficului pe linia costieră.

Cele trei motive care au dus la creștere numărului de morți ale delfinilor

Majoritatea delfinilor eșuați și recuperați de pe plajă erau într-o stare avansată de descompunere, ceea ce a făcut imposibilă stabilirea cu exactitate a cauzei morții.

„Nu putem determina dacă moartea lor a fost provocată de plase pescărești sau de alte cauze”, a declarat declarat George Tudorache, biolog marin, pentru publicația Euronews.

Cu toate acestea, biologul Adrian Bilba a explicat că există trei motive care ar putea duce la creșterea deceselor în rândul delfinilor din Marea Neagră.

„În primul rând, s-a pescuit mai puțin, și din acest motiv probabil au venit mai mulți delfini (n.red. - din cauza creșterii numărului de pești). În al doilea rând, numărul mare al delfinilor eșuați este cauzat, probabil, și de o cantitate mai mare de plase care au fost întinse pentru calcani, și astea sunt morți accidentale”, a explicat Adrian Bilba pentru Libertatea.

„În al treilea rând, traficul pe linia costieră s-a intensificat. Din cauza războiului s-a intensificat, și asta se întâmplă de câțiva ani, și mare parte dintre delfini s-au habituat, adică obișnuit, și din cauza asta sunt vulnerabili”, a mai continuat expertul.

Autopsia unui delfin mort în Marea Neagră, realizată în Ucraina

La Universitatea Agrară de Stat din Odesa, o autopsie a fost realizată pe un delfin care a murit în 2026, în Marea Neagră, pentru a analiza posibila legătură dintre majorarea numărului de decese în rândul delfinilor și efectele războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Primele constatări ale experților arată că animalul era extrem de slăbit și prezenta semne severe de patologie, inclusiv o infecție fungică avansată, posibile alte patogenii și leziuni corporale. Potrivit biologului Pavlo Goldin, omul de știință care a condus procedura, moartea delfinului a fost provocată de o cauză neobișnuită, iar probele prelevate vor fi trimise la Kiev pentru analize detaliate de laborator.

Autopsia delfinului mort în Marea Neagră la Universitatea Agrară de Stat din Odesa, iulie 2026, Sursă foto: Profimedia Images

Cercetătorii ucraineni iau în considerare factorii specifici fiecărui an de război, incluzând distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka din 2023 și dezastrul petrolier din Strâmtoarea Kerci din 2024.

„Fiecare an și sezon au factori proprii care afectează delfinii în mod diferit. Nu putem spune că toți au fost uciși de război, dar impactul negativ al acestuia este evident”, a adăugat Goldin. În 2026, numărul mamiferelor marine moarte a început să crească din nou, după o perioadă relativ „liniștită” între 2022 și 2025.

Referitor la războiul din Ucraina ca fiind o cauză declanșatoare pentru creșterea numărului de decese al delfinilor din Marea Neagră, Adrian Bilba a explicat ca acest lucru este posibil.

Potrivit experților, zgomotele și exploziile din larg au un impact devastator asupra delfinilor, care își folosesc ecolocația pentru a se orienta și a-și găsi hrana. Zgomotele intense îi pot dezorienta, iar pierderea orientării duce la imposibilitatea de a se alimenta, ceea ce poate cauza moartea lor. Ulterior, curenții și valurile aduc cadavrele pe țărm.

„În primul rând nu se mai pescuiește că nu mai sunt atât de multe nave în larg, deoarece este nesigură mare parte din zona nord-vestică a Mării Negre. Nu se mai pescuiește în Ucraina, nu se mai pescuiește pe Marea Azov, care este o mare foarte importantă pentru pești pentru că acolo se reproduc peștii”, a explicat Bilba pentru Libertatea.