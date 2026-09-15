Nu doar corupția ucide! Nepăsarea de oameni și nepriceperea la guvernare ucid și ele!

Amenințarea cu moartea/violența, precum și deznădejdea ne dau târcoale tot mai frecvent în spațiul public, în România. George Simion amenința membrii Biroului Electoral Central, pe 9.03.2025, cu uciderea prin jupuire în piața publică. În mediul online, susținătorii fanatici ai lui Mesia Georgescu sau Mesia Bolojan (personaje fals providențiale, fabricate prin mijloace sofisticate de propagandă și manipulare) devin foarte rapid violenți în exprimare și amenință cu moartea; uneori acești fani ai abordărilor extreme vor să facă și sex cu morții celor care au altă opinie decât ei.

Cele de mai sus sunt cazuri în care se vede clar intenția de a comite omor. Dar mai sunt și alte cazuri de lideri politici/administrativi, care, din culpă, aduc moarte/deznădejde/sărăcire/înfometare/durere/suferință multor oameni nevinovați, din cauza nepriceperii/incompetenței/lipsei lor de empatie față de cei afectați de deciziile/măsurile/inacțiunile lor în diverse funcții publice.

De exemplu, în cele 15 luni de guvernare Bolojan, toți românii care nu au fost alungați de proastele guvernări și încă trăiesc în România au pierdut semnificativ din puterea de cumpărare a banilor lor, prin inflația record în UE; asta pentru că inflația este o taxă ascunsă care ni se aplică tuturor. Iar creșterea TVA i-a afectat pe toți românii care cumpără diverse mărfuri aici, în țară. La asta s-au adăugat:

- accizele crescute pentru carburanți,

- diversele alte impozite și taxe crescute pentru antreprenori,

- birocrația care îi sufocă mai ales pe cei cu afaceri mici (întreprinderi mici și mijlocii),

- cel mai mare preț la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare etc.

În plus, au fost luate la țintă milioane de persoane vulnerabile, precum:

- bolnavi cărora li s-a tăiat din indemnizații de concediu medical, de parcă nu sufereau destul din cauza bolii (și să fie clar că nu ne referim la bolnavii închipuiți!);

- mame, cărora guvernul Bolojan le-a arătat clar că nu are nicio intenție de stimulare a natalității în România, deși criza demografică în țara noastră este enormă;

- persoane cu handicap pe bune (nu cei cu certificate false), cărora li s-a tăiat din indemnizații și le-au mai fost crescute și taxele locale,

- copii, cărora li s-au tăiat diverse burse etc.

Personal, am înțeles întru totul nevoia de reducere a deficitului bugetar, care fusese dus la un nivel absolut inacceptabil de guvernările iresponsabile Nicu+Marcel, patronate de politrucul (așa cum s-a autointitulat) Klaus Iohannis. Dar uitându-mă în jurul meu și văzând efectele acestor politici publice aplicate în ultimele 15 luni, cred cu sinceritate că reducerea spectaculoasă a deficitului bugetar, cu care se laudă tandemul Bolojan - Nazare, a fost o victorie a la Pirus. Adică un succes (cea mai abruptă reducere a deficitului bugetar din UE în această perioadă) obținut cu un cost atât de mare încât a devenit echivalentul unei înfrângeri.

După umila mea părere, cea mai mare problemă este în planul moralului colectiv al poporului nostru. Adică prea mulți români au sentimentul că au făcut un efort mare cam degeaba, că oricum nu se vede luminița de la capătul tunelului (mai exact când va înceta guvernarea României prin astfel de măsuri și când se reia creșterea economică), că țara merge într-o direcție greșită, lucru certificat și de perspectiva negativă menținută de agențiile internaționale de rating. Nu m-a mirat sondajul INSCOP publicat ieri, 14.09.2026, care arată că numărul românilor care cred că țara merge într-o direcție greșită se apropie de 80%, o cifră amețitoare! https://informat.ro/sondaje-de-opinie/barometrul-informatro-inscop-research-editia-a-xiv-a-septembrie-2026-capitolul-al-iv-lea-directia-tarii-romanii-devin-tot-mai-pesimisti-138629

În aceste zile, mass-media este plină de știri și semnale de alarmă ale tot mai multor medici/manageri de spital, despre scăderea până spre dispariție a stocurilor de medicamente și produse medicale esențiale, fără de care nu mai pot salva viețile pacienților cu nevoie medicale urgente. Sună incredibil, dar se pare că asta chiar se întâmplă în România anului 2026, țară care va aniversa în curând 20 de ani de la primirea în Uniunea Europeană! Este evident că, pentru a nu se ajunge acolo, la acest moment (mijlocul lui septembrie 2026), tandemul Bolojan - Nazare ar fi trebuit să fi pus deja în consultare publică proiectul de rectificare a bugetului pe 2026, care să fie aprobat de urgență, prin lege, de Parlament.

O concluzie de etapă. Ce va urma la guvernare?

Cred că, în loc să se fi tăiat cu barda, în aceste ultime 15 luni de guvernare se putea interveni chirurgical, cu bisturiul, pentru a tăia cheltuieli din zone unde tumorile erau evidente. Am în vedere mai ales zonele de unde mafiile transpartinice extrag profituri ilicite uriașe, de exemplu din achiziții publice la prețuri supraevaluate (a nu se uita exemplul microbuzelor școlare cumpărate la prețuri de 2-3 mai mari decât prețurile pieței), sau din zona companiilor de stat. Se puteau amâna, în interes public, pentru 1-2 ani, unele investiții publice nepotrivite într-un context de austeritate, de exemplu cele în stadioane de lux pentru echipe din ligi inferioare (precum cele din Oradea, Timișoara, Slatina, Târgoviște etc).

Și mai cred că, în loc de iminența intrării României în incapacitate de plată, un prim-ministru mai competent ar fi vorbit mult mai mult despre nevoia de stimulare a dezvoltării economice și ar fi atras alături de el cele mai strălucite minți economice ale poporului român (inclusiv din diaspora) pentru a formula și a aplica politici publice mai inteligente. În schimb, Bolojan a adus niște viceprim-miniștri așa-ziși pentru reformă, care în realitate s-au dovedit a fi fost unul prea corupt, iar alta nepricepută la ce avea de făcut.

În actualul context, chiar în cazul în care s-ar produce minunea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru mai competent, se pune problema ce ar mai putea face el/ea într-un astfel de context și, mai ales, cu o populație care și-a pierdut răbdarea și nădejdea, într-o proporție atât de mare...