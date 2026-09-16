Exporturile de ovine și caprine din România, suspendate începând cu 17 iunie din cauza focarelor de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare, ar putea fi reluate, însă decizia finală depinde de mai multe etape de evaluare, potrivit unui răspuns oferit de reprezentanții Comisiei Europene pentru Economica.

Comisia Europeană analizează în prezent Planul de Acțiune transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pe 11 septembrie. Planul propune măsuri pentru reluarea sigură a exporturilor de ovine și caprine, dar purtătorii de cuvânt ai Comisiei s-au abținut să comenteze detaliile în această fază. „Comisia va continua să lucreze îndeaproape cu autoritățile române cu privire la măsurile consolidate de control [a bolilor – n.red.]”, au declarat aceștia.

Decizia finală va fi discutată în cadrul unei reuniuni a Comitetului Permanent din această săptămână, unde România va prezenta o actualizare a situației către statele membre și Comisie, relatează Economica. Totuși, dacă propunerile României nu vor fi acceptate, interdicția privind exporturile de ovine și caprine va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026.

Președintele ANSVSA participă, între 14 și 17 septembrie, la reuniunea Șefilor Serviciilor Veterinare (CVO) din Kilkenny, Irlanda, unde va discuta inițiativele propuse. Printre acestea se numără implementarea unor norme stricte de biosecuritate și utilizarea vaccinurilor furnizate gratuit de Comisia Europeană.

Strategia de vaccinare include o abordare diferențiată în funcție de risc: în județele Tulcea și Constanța se va aplica o schemă completă de vaccinare duală (împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovinelor/caprinelor), iar restul țării va beneficia de vaccinare doar împotriva variolei.

„Această delimitare va permite reluarea exporturilor de animale vii, carcase de ovine și caprine, lapte pasteurizat și produse lactate procesate termic, atât în statele membre ale Uniunii Europene, cât și în țări terțe, în baza certificatelor agreate”, a explicat ANSVSA.