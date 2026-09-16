O pensionară a plătit 1.708 euro pentru o prăjitură cu nuci, din cauza unei probleme tehnice

O simplă prăjitură cu nuci s-a transformat într-o surpriză costisitoare pentru o pensionară din Winterthur, Elveția. La sfârșitul lunii iulie, Susanne Weber (pseudonim folosit pentru protejarea identității) și-a cumpărat desertul preferat de la brutăria vegană Bakery Bakery, situată în gara principală a orașului. Femeia a plătit cu cardul, dar abia două săptămâni mai târziu a descoperit că a fost taxată cu suma uriașă de 1612,14 franci elvețieni (1.708 euro) , potrivit publicației Blick, parte a grupului Ringier.

Brutăria a descoperit problema abia după verificarea terminalului de plată

Situația a fost descoperită de o consultantă Pro Senectute, care ajută persoanele în vârstă cu gestionarea finanțelor. „Directorul sucursalei a fost extrem de prietenos și m-a asigurat că va investiga imediat problema”, a declarat femeia pentru Blick. Cu toate acestea, suma nu apărea nicăieri în sistemul de contabilitate al brutăriei.

După ce problema a fost semnalată, brutăria a contactat furnizorul terminalului de plată, iar misterul a fost elucidat. Plata fusese procesată, însă, din cauza unei erori tehnice, suma nu a fost înregistrată nici în sistemul brutăriei, nici în contul său bancar. „Deoarece a trebuit să contactăm furnizorul nostru de terminal, rambursarea nu a fost emisă decât la sfârșitul lunii august”, a explicat Nina Vogel, reprezentantă a Bakery Bakery. Dezvoltatorii sistemului lucrează în prezent la remedierea problemei pentru a preveni astfel de erori în viitor.

Codul PIN, introdus din greșeală la rubrica pentru bacșiș

Potrivit lui Vogel, eroarea a avut loc deoarece clienta a introdus codul PIN în câmpul destinat bacșișului. „Bănuim că clienta a crezut că trebuie să introducă codul PIN”, a explicat ea. În consecință, cei 1612,14 franci (1.708 euro) au fost înregistrați drept bacșiș personalizat.

Pensionara a decis să renunțe la plata cu cardul

Deși incidentul i-a provocat inițial stres, Susanne Weber a ales să trateze situația cu umor. „Uneori sunt puțin copleșită de plățile cu cardul; mi se poate întâmpla și mie”, a spus ea. În semn de recunoștință pentru ajutorul oferit, femeia i-a oferit directoarei brutăriei un buchet de flori. De acum înainte, a decis să plătească deserturile preferate doar în numerar, evitând astfel riscul unor erori similare.