O pensionară a plătit 1.708 euro pentru o prăjitură cu nuci, din cauza unei probleme tehnice

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O simplă prăjitură cu nuci s-a transformat într-o surpriză costisitoare pentru o pensionară din Winterthur, Elveția. La sfârșitul lunii iulie, Susanne Weber (pseudonim folosit pentru protejarea identității) și-a cumpărat desertul preferat de la brutăria vegană Bakery Bakery, situată în gara principală a orașului. Femeia a plătit cu cardul, dar abia două săptămâni mai târziu a descoperit că a fost taxată cu suma uriașă de 1612,14 franci elvețieni (1.708 euro) , potrivit publicației Blick, parte a grupului Ringier.
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Situația a fost descoperită de o consultantă Pro Senectute, care ajută persoanele în vârstă cu gestionarea finanțelor. „Directorul sucursalei a fost extrem de prietenos și m-a asigurat că va investiga imediat problema”, a declarat femeia pentru Blick. Cu toate acestea, suma nu apărea nicăieri în sistemul de contabilitate al brutăriei.
După ce problema a fost semnalată, brutăria a contactat furnizorul terminalului de plată, iar misterul a fost elucidat. Plata fusese procesată, însă, din cauza unei erori tehnice, suma nu a fost înregistrată nici în sistemul brutăriei, nici în contul său bancar. „Deoarece a trebuit să contactăm furnizorul nostru de terminal, rambursarea nu a fost emisă decât la sfârșitul lunii august”, a explicat Nina Vogel, reprezentantă a Bakery Bakery. Dezvoltatorii sistemului lucrează în prezent la remedierea problemei pentru a preveni astfel de erori în viitor.
Potrivit lui Vogel, eroarea a avut loc deoarece clienta a introdus codul PIN în câmpul destinat bacșișului. „Bănuim că clienta a crezut că trebuie să introducă codul PIN”, a explicat ea. În consecință, cei 1612,14 franci (1.708 euro) au fost înregistrați drept bacșiș personalizat.
Deși incidentul i-a provocat inițial stres, Susanne Weber a ales să trateze situația cu umor. „Uneori sunt puțin copleșită de plățile cu cardul; mi se poate întâmpla și mie”, a spus ea. În semn de recunoștință pentru ajutorul oferit, femeia i-a oferit directoarei brutăriei un buchet de flori. De acum înainte, a decis să plătească deserturile preferate doar în numerar, evitând astfel riscul unor erori similare.
Centrul de consiliere „Beobachter” le recomandă consumatorilor să verifice întotdeauna cu atenție suma afișată pe terminal înainte de a confirma plata. Acesta este un mic pas care poate preveni situații neplăcute și facturi neașteptat de mari.