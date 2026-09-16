În luna august, Theo Rose a împlinit 29 de ani, iar cu această ocazie, băieții din trupa ei i-au făcut o surpriză de proporții. Chiar dacă a trecut mai bine de o lună de la gestul lor, artista a publicat abia acum un video, pe contul de soocializare, alături de care a transmis un mesaj. Anghel Damian și fiul lor, Sasha, au luat parte la momentul special.

De altfel, aceasta este una dintre aparițiile rare ale fiului celor doi actori. Sasha s-a născut în urmă cu trei ani, însă, până acum, părinții nu i-au arătat chipul în mediul virtual.

„Țineam în telefon momentul asta :)) Cadoul băieților din trupa de ziua noastră. Eu trebuia să ajung la o programare, ei m-au chemat foarte misterios până la sala de repetiții, că au ceva să-mi arate. Înainte să plec, Sasha s-a supărat că plec, așa că n-am avut decât să-l iau cu mine. Până acolo și-a dat cu sticlă de apă-n cap și a decis că nu vrea să-l vadă nimeni în starea în care era.

Ajung la sala și aflu că am câștigat Grammy pentru artistul mileniului din sala mea de repetiții. Concurența a fost acerbă: eu, eu și tot eu. Bună metaforă:)))

Bărbatu-meu a primit Oscar și, dintr-o glumă făcută foarte bine, ne-am trezit toți într-un moment d’ăla în care niște oameni își spun, fără să-și spună de fapt, că se bucură că sunt împreună și că muncă lor contează.

Până la urmă cam asta e valoarea. Să ai unde să contezi și pentru cine. După cum și vorba: avem echipa, avem valoare.