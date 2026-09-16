Dan Dungaciu consideră că spațiile pe care le-a alocat gratuit pe vremea când era director al Institutului de Științe Politice Ion I.C. Brătianu către o Asociație pe care tot el o conducea, ar fi făcut parte din patrimoniul privat al Institutului, astfel că n-a comis infracțiunea de abuz în serviciu când le-a dat în folosința LARICS fără licitație publică.

Acesta este argumentul prin care avocatul lui Dan Dungaciu vrea să convingă instanța de la Tribunalul București că prim-vicepreședintele AUR n-a avut intenția de a încălca legea atunci când a încheiat contractele de comodat pentru cele două camere în care își desfășoară activitatea Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS).

Dan Dungaciu a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că pe vremea când era directorul unei instituții publice (ISPRI Ion I.C. Brătianu) ar fi cedat folosința gratuită a două camere către LARICS (asociație de drept privat), pe care tot el o conducea.

Cele două camere (725 și 726, în total 96 mp) se află în Corpul A din Complexul „Leu” de pe Bd. Iuliu Maniu, construit pe vremea regimului comunist, în anii ’70, pentru Universitatea Politehnica București.

Întreg Complexul Leu face parte din domeniul public al statului. După Revoluție, Academia Română a alocat diverse spații către instituții de învățământ, printre care și Institutul de Științe Politice.

Avocat: „Domnul Dungaciu nu a avut intenția de a încălca legea”

În procesul de abuz în serviciu care se desfășoară pe rolul Tribunalului București, avocatul lui Dan Dungaciu spune că acesta a avut convingerea că acele spații aparțineau patrimoniului privat al institutului, și nu domeniului public al statului.

„Apărătorul ales al inculpatului (Dungaciu Dan Gheorghe - n.r.), având cuvântul, solicită instanței emiterea unei adrese către ISPRI și Academiei Române pentru a ne comunica dacă cele două spații situate în imobilul din Mun. București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, Corp A, etaj 7, sector 6, respectiv o cameră în suprafață de 50 mp (camera nr. 726) și camera nr. 725 (în suprafață de 46 mp) au mai fost închiriate anterior anului 2017 și ulterior anului 2021, respectiv anul 2023. (…)

situate în imobilul din Mun. București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, Corp A, etaj 7, sector 6, respectiv o cameră în suprafață de 50 mp (camera nr. 726) și camera nr. 725 (în suprafață de 46 mp) anului 2021, respectiv anul 2023. (…) Reprezentantul Ministerului Public , având cuvântul, formulează concluzii de respingere la fel ca la termenul anterior având în vedere acuzația reținută în sarcina inculpatului, apreciază că nu este utilă soluționării cauzei aceste relații. Inculpatul nu a respectat dispozițiile legale. Din declarațiile martorilor audiați până la acest moment rezultă că cele două spații au fost amenajate special pentru laboratorul LARICS.

, având cuvântul, formulează concluzii de respingere la fel ca la termenul anterior având în vedere acuzația reținută în sarcina inculpatului, apreciază că nu este utilă soluționării cauzei aceste relații. Din declarațiile martorilor audiați până la acest moment rezultă că cele două spații au fost amenajate special pentru laboratorul LARICS. Apărătorul ales al inculpatului (Dungaciu Dan Gheorghe - n.r.), având cuvântul, în replică, precizează că au insistat pe aceste aspecte întrucât s-a reținut că nu au fost închiriate în licitație publică , însă pentru a discuta despre o presupusă infracțiune trebuie să discutăm despre presupusul prejudiciu.

al inculpatului (Dungaciu Dan Gheorghe - n.r.), având cuvântul, în replică, , însă pentru a discuta despre o presupusă infracțiune trebuie să discutăm despre presupusul prejudiciu. Cu privire la dreptul de proprietate, acum analizăm și dacă ne raportăm la explicațiile date, inculpatul i-a furnizat cererea de chemare în judecată formulată de către ISPRI în perioada în care dânsul conducea institutul, cerere care a fost asumată, semnată și motivată de un avocat, în care se insistă că ISPRI este proprietar al acelui spațiu și că nu are în administrare acel spațiu. Dacă ne uităm în aval se reține că ISPRI are în proprietate privată acel spațiu.

cerere care a fost asumată, și că nu are în administrare acel spațiu. Când dl (Dungaciu - n.r.) a întreprins acest demers cu asociația și în legătură cu semnarea contractului de comodat a avut reprezentarea faptului că respectivul spațiu se află în proprietatea institutului și nu a avut intenția de a încălca legea. Lucru care i-a fost confirmat inclusiv din avocatul institutului. La această acțiune au fost atașate documentele referitoare în baza cărora se susține că institutul ar avea dreptul de proprietate. Cu alte cuvinte putea să le folosească fără licitație publică. Această apărare vizează fondul cauzei, este proprie, personală și vizează latura subiectivă în sensul că avea reprezentarea efectivă.

și în legătură cu semnarea contractului de comodat Lucru care i-a fost confirmat inclusiv din avocatul institutului. La această acțiune au fost atașate documentele referitoare în baza cărora se susține că institutul ar avea dreptul de proprietate. Această apărare vizează fondul cauzei, este proprie, personală și vizează latura subiectivă în sensul că avea reprezentarea efectivă. În ceea ce privește solicitarea formulată de emitere a adreselor, chestiunea vizează demonstrarea urmării imediate, pentru că dacă nu avem o urmare imediată atunci ne aflăm pe tărâmul unei contravenții”, se arată în Încheierea de ședință din data de 22 iunie 2026.

Rechizitoriul, văzut de avocat drept „o chestiune total oximoronică”

Consecința juridică a argumentului invocat de apărarea lui Dan Dungaciu în fața instanței este că, dacă spațiile se dovedesc a fi în proprietatea privată a Institutului, atunci prim-vicepreședintele AUR nu era obligat să organizeze o licitație publică pentru a le da Asociației.

Într-o atare situație, avocatul lui Dan Dungaciu va cere achitarea pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

„Astfel cum se reține în rechizitoriu, dânsul e acuzat că ar fi încheiat un contract de comodat cu încălcarea legii. În anul 1 la drept civil se învață despre actele cu titlu gratuit, care sunt de două tipuri, liberalități și acte dezinteresate.

În anul 1 la drept civil se învață despre actele cu titlu gratuit, care sunt de două tipuri, liberalități și acte dezinteresate. Diferența este următoarea: dacă prin liberalități eu produc un beneficiu cuiva prin reducerea patrimoniului, în cazul actelor dezinteresate nu există o astfel de micșorare a patrimoniului. Unul dintre actele cu titlu gratuit, dezinteresat, este împrumutul de folosință, comodatul.

Unul dintre actele cu titlu gratuit, dezinteresat, este împrumutul de folosință, comodatul. Cu alte cuvinte, din rechizitoriu ni se spune că s-ar fi cauzat o pagubă , un prejudiciu și o reducere a patrimoniului prin încheierea unui contract de comodat; este o chestiune total oximoronică. La fel se pune accentul pe producerea unui folos necuvenit. (…)

, un prejudiciu și o reducere a patrimoniului La fel se pune accentul pe producerea unui folos necuvenit. (…) Dacă nu poate fi reținută paguba în cazul unui contract de comodat, atunci nu se poate trece la analiza unui folos necuvenit, însă rechizitoriul este axat fix pe această chestiune. Solicitarea apărării este (legată - n.r.) atunci de un aspect contradictoriu și nu se înțelege de ce printr-un comodat se poate produce un prejudiciu, o pagubă și a solicitat să fie clarificat acest aspect”, se arată în Încheierea din 27 aprilie 2026.

Dacă, totuși, se dovedește contrariul - anume că în acte spațiile apar ca făcând parte din domeniul public - atunci apărarea va cere achitarea pe motiv că „fapta nu a fost săvârşită cu vinovăția prevăzută de lege”.

Asta pentru că Dan Dungaciu susține că la momentul încheierii contractelor de comodat cu LARICS, avocatul ISPRI i-ar fi creat convingerea că spațiile fac parte din domeniul privat al Institutului, astfel că lipsește intenția infracțională (latura subiectivă a infracțiunii de abuz în serviciu).

Vicele AUR nu vrea să se prezinte la proces și nici să fie audiat

Procesul de abuz în serviciu al lui Dan Dungaciu a început, pe fond, la Tribunalul București, pe 6 aprilie 2026, cu o întârziere de doi ani de la momentul trimiterii în judecată.

Procedura de cameră preliminară, al cărei termen de soluționare este de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanță, în cazul lui Dan Dungaciu, a durat 733 de zile.

Pe data de 27 aprilie 2026, avocatul lui Dan Dungaciu a arătat în fața instanței că clientul lui nu recunoaște acuzațiile și respinge judecata în procedura simplificată.

În plus, Dan Dungaciu a trimis o cerere prin care arată că dorește să fie judecat în lipsă și nu dorește să fie audiat în fața instanței.

„Tribunalul, deliberând, având în vedere manifestarea de voință a inculpatului (Dungaciu Dan Gheorghe - n.r.), deși ar fi fost utilă o declarație într-o manieră mai asumată prin care înțelege să nu își recunoască învinuirea și nu solicită judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, prin urmare procedura va urma potrivit celei de drept comun și va fi necesară audierea acestuia.

deși ar fi fost utilă o declarație într-o manieră mai asumată prin care înțelege să nu își recunoască învinuirea și nu solicită judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, prin urmare și va fi necesară audierea acestuia. Instanța amintește apărătorului ales al inculpatului (Dungaciu Dan Gheorghe - n.r.) faptul că potrivit Codului de procedură penală, după citirea actului de sesizare, cercetarea judecătorească începe cu audierea inculpatului, însă este dreptul inculpatului dacă dorește să dea sau nu declarație.

Apărătorul ales al inculpatului (Dungaciu Dan Gheorghe - n.r.), având cuvântul, precizează că prin declarația inculpatului acesta nu se va prezenta potrivit prevederilor legii, iar la acest moment nu dorește să formuleze o declarație, motiv pentru care învederează instanței că în această etapă nu dorește să dea o declarație, iar dacă va dori, acesta va formula ulterior o declarație”, mai reține instanța în Încheierea din 27 aprilie 2026.

Acuzațiile DNA pentru „numărul doi” din partidul AUR

Reamintim că Dan Dungaciu a condus vreme de 12 ani Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Brătianu și a gestionat programul civil de masterat în studii de securitate al Universității din București, cunoscut colocvial drept „masterul SRI”.

Aflat la șefia Institutului de Studii Politice, Dan Dungaciu a dezvoltat două proiecte:

Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR)

Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS)

În legătură cu aceste proiecte, profesorul universitar a fost criticat că ar fi „îndulcit” propaganda rusă și ar fi pledat pentru o apropiere față de China.

Din iunie 2025, Dan Dungaciu a devenit consultant AUR pe politică externă, iar din noiembrie 2025 este prim-vicepreședinte al partidului, adică „mâna dreaptă” a lui George Simion.

Pe 4 aprilie 2024, DNA l-a trimis în judecată pe Dan Dungaciu prin Rechizitoriul nr. 350/2/P/2023, în actul de sesizare procurorii reținând următoarele:

„Inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu (patru acte materiale), (…) constând în aceea că inculpatul, în calitate de director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale «Ion I.C. Brătianu», (…) la diferite intervale, respectiv la datele de 07.06.2017, 30.10.2017, 30.10.2019 și 30.10.2021, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cu intenție, (…) a semnat contractul de împrumut de folosință din 07.06.2017, contractul de comodat nr. 151/30.10.2017 și două acte adiționale la contractul de comodat, respectiv nr. 1/30.10.2019 și nr. 2/30.10.2021,

(…) la diferite intervale, respectiv la datele de 07.06.2017, 30.10.2017, 30.10.2019 și 30.10.2021, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cu intenție, (…) la contractul de comodat, respectiv nr. 1/30.10.2019 și nr. 2/30.10.2021, (Contractele au fost - n.r.) încheiate între ISPRI, în calitate de comodant și LARICS, în calitate de comodatar, prin care au fost date spre folosință, cu titlu gratuit și fără organizarea unor licitații publice, două spații (…), respectiv o cameră în suprafață de 50 mp (camera nr. 726) și camera nr. 725 (în suprafață de 46 mp), ambele aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Academiei Române și în folosința ISPRI, cauzând o pagubă materială (…) în cuantum de 101.607 lei”, se arată în documentul citat.