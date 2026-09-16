Niculina Stoican, declarație controversată despre tinerele care nu vor copii: „Au motivații puerile!”. De ce nu și-a dorit un al doilea copil

Niculina Stoican a vorbit despre maternitate, carieră și una dintre temerile care au influențat decizia de a nu-și mări familia. Artista de muzică populară a povestit și despre copilăria sa și despre perioada în care tatăl biologic nu a recunoscut-o.

Niculina Stoican este mama unui băiat, Vlad, iar într-un podcast moderat de Nicoleta Luciu a vorbit deschis despre experiența sa ca mamă și despre deciziile pe care le-a luat de-a lungul anilor.

Artista a mărturisit că, în perioada în care se afla în plină ascensiune profesională, s-a temut că un al doilea copil ar putea să îi afecteze cariera. Mai exact, avea impresia că absența de pe scenă ar putea să o facă să piardă atenția publicului.

„Nu știu dacă am fost strictă ca mamă. Este o părticică din viața mea foarte vulnerabilă pentru mine. Mă gândeam că dacă mai am încă un copil, lumea o să mă uite, gândurile tinereții. Sunt o grămadă de tinere care spun că nu vor copii și au, din punctul meu de vedere, niște motivații puerile”, a declarat Niculina Stoican în podcastul Nicoletei Luciu.

Ce spune despre tinerele care aleg să nu aibă copii

În cadrul aceleiași discuții, Niculina Stoican și-a exprimat opinia despre tinerele care aleg să nu devină mame. Artista consideră că unele dintre motivele invocate de acestea sunt, în opinia sa, prea puțin mature. Declarația reprezintă punctul de vedere personal al interpretei și se referă la modul în care privește ea această alegere.

„Eu văd multe exemple în jurul meu de oameni care ajung să facă lucruri pe care nu le merită. Poate că și noi cei care suntem buni, care suntem demni, care nu folosim oamenii, și noi avem rostul nostru într-un echilibru al acestei lumi”.

Artista a vorbit și despre copilăria sa

Niculina Stoican a rememorat și o perioadă sensibilă din copilărie. Mama sa nu a fost căsătorită cu tatăl biologic al artistei, iar acesta nu a recunoscut-o inițial drept fiică.

Pentru ca paternitatea să fie stabilită, mama interpretei a apelat la instanță. Potrivit declarațiilor Niculinei Stoican, procesul a durat cinci ani.

„Mama mea nu a fost căsătorită niciodată cu tatăl meu biologic. Tatăl meu biologic nu m-a recunoscut niciodată decât după ce mama a făcut demersurile și a mers la tribunal, iar după cinci ani de judecată m-a cunoscut. Dar eu nu am simțit lipsa lui niciodată. Mama s-a recăsătorit, eu am trăit alături de sora mea, o familie frumoasă, liniștită. O iubire cât cuprinde. Crescută cu bunicii, cu verișorii mei”, a mărturisit artista pentru Kfetele.ro.