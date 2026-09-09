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Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
redactor SEO
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Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Ce este RoPay - Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile. Sursa foto: ropay.ro
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Digitalizarea plăților a avansat rapid în România în ultimii ani, iar RoPay reprezintă cel mai nou pas făcut în această direcție. Vorbim despre primul sistem național prin care poți plăti direct de pe telefonul mobil, fără să folosești codul IBAN, iar banii ajung la destinatar în câteva secunde.

Cuprins:

Ce este sistemul RoPay

RoPay este o soluție de plăți instant între conturi bancare (A2A – „account-to-account”), care a fost conceput special pentru a facilita transferurile de bani, rapide și sigure, fără a introduce manual datele bancare ale beneficiarului, folosind telefonul mobil. Operațiunile se pot iniția prin cod QR, deep link, tehnologie NFC (Near Field Communication – contactless) sau folosind numărul de telefon ca înlocuitor pentru codul IBAN. Serviciul este o schemă națională de plăți și încasări instant în lei, integrată direct în aplicațiile de mobile banking ale băncilor partenere. Fiecare bancă poate implementa unul sau mai multe tipuri de plată RoPay în funcție de propria strategie. Un aspect important este acela că RoPay nu trebuie confundat cu transferurile efectuate prin intermediul acestor aplicații dedicate, ci este un serviciu separat, accesibil din interiorul aplicației. Cu toate acestea, nu orice plată inițiată acolo este automat o plată RoPay. RoPay funcționează ca o metodă de plată, așa cum este cardul bancar sau numerarul, fiind, practic, un instrument suplimentar pus la dispoziția utilizatorului, ce este activat prin simpla folosire a aplicației bancare pe care acesta o are deja instalată pe smartphone-ul personal.

Cine se află în spatele RoPay

Serviciul RoPay a fost dezvoltat de TRANSFOND (Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări) – compania care asigură infrastructura de plăți interbancare și administrează Casa de Compensare Automată (SENT) din România – în parteneriat cu Asociația Română a Băncilor. Obiectivul declarat este ca tranzacțiile efectuate prin sistemul RoPay să devină o experiență simplă, rapidă și integrată în rutina zilnică a oamenilor.

Din punct de vedere tehnic, rapiditatea tranzacțiilor este susținută de componenta de plăți instant din cadrul SENT, la care se adaugă funcționalitățile puse la dispoziție de fiecare bancă parteneră. Siguranța sistemului este garantată de TRANSFOND care, începând cu anul 2005, se ocupă de compensarea electronică interbancară din România, activitate care s-a desfășurat în mod constant la parametri ridicați de disponibilitate și de securitate.

Cum funcționează RoPay

Principiul de bază al sistemului RoPay constă în eliminarea completă a necesității de a introduce manual un cont IBAN pentru efectuarea unui transfer bancar. În locul lui, RoPay se bazează pe identificatori simpli și ușor de utilizat, precum cod QR, număr de telefon, deep link și prin NFC, pentru plățile de proximitate. Mecanismul standard funcționează după cum urmează: beneficiarul unei plăți inițiază o cerere de încasare, fie generând un cod QR dintr-o aplicație bancară, fie punând la dispoziție numărul său de telefon asociat contului bancar prin serviciul RoPay Alias.

La rândul său, plătitorul folosește aplicația de mobile banking a băncii la care are deschis un cont bancar, indiferent dacă aceasta este aceeași instituție sau una diferită de cea a beneficiarului, pentru a scana respectivul cod QR sau pentru a selecta numărul de telefon din agendă, autorizând apoi tranzacția, se precizează pe ropay.ro. Din acel moment, banii ajung în contul destinatarului aproape instantaneu, indiferent de ziua din săptămână sau de ora la care are loc transferul, deoarece serviciul funcționează non-stop, inclusiv în weekend-uri, în zilele de sărbători legale sau la miezul nopții.

Un aspect tehnic important îl reprezintă durata de valabilitate a codurilor QR generate prin RoPay. Astfel, QR code emis de un client persoană fizică este valabil timp de două minute, în timp ce plătitorul are la dispoziție alte două minute de la momentul scanării codului pentru a autoriza efectiv plata. Această fereastră scurtă de timp este gândită ca o măsură suplimentară de securitate, menită să reducă riscul utilizării frauduloase a codurilor generate. Utilizarea serviciului RoPay pentru efectuarea ori primirea de bani este supusă condițiilor și tarifelor aplicabile contului curent.

Metode de plată prin RoPay

Deși, inițial, a fost promovat în special pentru plățile prin scanarea codurilor QR, sistemul de plăți RoPay a fost conceput pentru a susține mai multe canale de inițiere a tranzacțiilor de tip „account-to-account” (A2A). Prin RoPay poți plăti în mai multe moduri, direct de pe telefon, fie scanând un cod QR, folosind tehnologia NFC sau introducând numărul de telefon al persoanei care urmează să primească banii. Indiferent de metoda aleasă, banii ajung instant, fără să mai fie nevoie de codul IBAN.

  • Codul QR — static sau dinamic, acest cod este generat de beneficiar și scanat de către plătitor din aplicația mobile banking a băncii de care aparține;
  • RoPay Alias (prin numărul de telefon) — permite trimiterea sau solicitarea de bani folosind exclusiv numărul de telefon asociat contului bancar, fără să mai fie nevoie de introducerea codului IBAN;
  • Link-uri de redirecționare pe telefonul mobil (deep link) — acestea sunt utile mai ales în cazul plăților online, unde comerciantul poate să genereze un link care deschide direct aplicația bancară a cumpărătorului;
  • NFC (Near Field Communication, Tehnologia de Comunicare în Câmp Apropiat) — plata contactless se realizează când codul QR RoPay afișat pe mobilul unui prieten ori pe POS la magazin poate fi citit prin simpla apropiere a telefonului mobil de un terminal compatibil care prezintă codul QR, nu doar prin scanare din mobile banking.

Este important de reținut că băncile partenere la schema RoPay decid care dintre aceste metode le implementează efectiv în aplicația sa, în funcție de propria strategie și de capacitatea tehnică. În acest fel, este posibil ca unele bănci să ofere doar plata prin cod QR, în timp ce alte instituții bancare pun la dispoziția clienților întreaga paletă de opțiuni, inclusiv RoPay Alias sau NFC.

Cum poți să folosești RoPay

Pentru a putea să folosești sistemul național de plăți RoPay vei avea nevoie în primul rând de un cont bancar deschis la o instituție financiară care a implementat acest serviciu. De asemenea, este necesar să ai instalată în smartphone aplicația de mobile banking a respectivei bănci, actualizată la ultima versiune disponibilă. Iată care sunt pașii care trebuie parcurși pentru a realiza o tranzacție între persoane fizice:

  • Deschiderea secțiunii RoPay din aplicația bancară - aceasta se regăsește de obicei într-un meniu dedicat plăților sau transferurilor rapide.
  • Alegerea tipului de operațiune - utilizatorul poate opta să trimită bani ori să solicite o sumă de la o altă persoană.
  • Generarea sau scanarea codului QR - beneficiarul introduce suma dorită și generează codul, pe care plătitorul îl scanează folosind camera telefonului mobil, direct din aplicația bancară pe care o folosește.
  • Autorizarea plății - plătitorul confirmă tranzacția de regulă printr-o metodă de autentificare biometrică sau printr-un cod PIN specific aplicației.
  • Confirmarea transferului - banii ajung în contul beneficiarului în câteva secunde, iar ambele persoane primesc o notificare de confirmare.

Pentru transferurile bazate pe numărul de telefon, procesul este și mai simplu: utilizatorul selectează contactul din agenda telefonului sau introduce manual numărul de telefon, iar suma este direcționată automat către contul bancar asociat acelui număr, cu condiția ca titularul să fi activat în prealabil serviciul RoPay Alias prin banca sa. Activarea acestei opțiuni presupune în majoritatea cazurilor acordul explicit al clientului ca numărul său de telefon să fie înscris într-o bază de date administrată de TRANSFOND, care este utilizată exclusiv pentru facilitarea acestui tip de plăți. Utilizatorul poate să dezactiveze sau să reactiveze oricând această asociere din aplicația băncii sale.

Unde poți să plătești prin RoPay

Dacă ești clientul unei bănci conectate la RoPay, poți să trimiți bani instant către alte persoane, în lei, scanând pur și simplu codul lor QR, fără IBAN, indiferent de banca ta sau a destinatarului. Pe măsură ce tot mai mulți comercianți și prestatori de servicii se alătură acestui sistem, aceleași câteva secunde de scanare te vor scăpa de grija plății în tot mai multe situații, după cum urmează:

  • unui prieten — plătește fie folosind numărul de telefon al acestuia, indiferent de banca ta sau de cea a prietenului tău, fie prin scanarea unui cod QR, din aplicația bancară de pe mobil (unde se află RoPay);
  • la piață sau la micii comercianți — scanează codul QR afișat pe POS-ul din magazin sau de către micul comerciant cu aplicația de mobile banking sau apropie telefonul de POS (plată NFC) și plătește instant, având libertatea de a introduce tu suma sau de a achita una fixă, deja stabilită;
  • pentru un serviciu la domiciliu — imediat ce lucrarea este gata, poți să-i plătești instalatorului sau electricianului direct în contul lui bancar scanând codul QR. Nu este nevoie să știi IBAN-ul acestuia, potrivit ropay.ro.
  • la cumpărăturile online/e-commerce — dacă efectuezi cumpărăturile pe laptop, tabletă sau pe PC, selectează RoPay în pagina de plată a comerciantului online, scanează cu aplicația mobile banking codul QR afișat pe ecran și plătește instant, gratuit și 24/7; dacă efectuezi cumpărăturile pe mobil, alege metoda de plată RoPay, selectează banca prin care dorești să faci plata, se deschide aplicația mobile banking, te autentifici și efectuezi/autorizezi plata. Dacă nu ai instalată pe telefon aplicația de mobile banking a băncii tale vei fi redirecționat către pagina www.ropay.ro pentru mai multe detalii.
  • pentru biletul de autobuz — scanează codul QR din autobuz ce reprezintă contravaloarea biletului tău de călătorie și plătește instant, folosind RoPay;
  • la factura de utilități — poți plăti facturile la utilități și alte servicii în câteva secunde scanând codul QR inserat în factură folosind RoPay din aplicația de mobile banking.

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Tags: evergreen curiozități
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