Regulile anti-COVID, încălcate la Casa Albă, unde 1.500 de oameni au stat umăr la umăr fără mască

Potrivit imaginilor apărute în presa americană, se observă că cei mai mulți oameni nu purtau măști de protecție, iar distanțarea socială și regula limitării adunărilor mari de oameni au fost inexistente la discursul rostit de Donald Trump.

Asta, în condițiile în care Statele Unite ale Americii conduc în topul mondial al infectaților cu coronavirus, dar și în cel al deceselor cauzate de COVID-19.

Conform Business Insider, un oficial al Casei Albe a susținut că “un număr de oameni” va fi testat la eveniment. Dar protocoalele prealabile nu au precizat dacă se vor face teste sau dacă măștile de protecție sunt obligatorii.

În plus, unii dintre participanții la eveniment au spus, conform cotidianului The Washington Post, că nu doar că nu au fost testați, dar nici măcar nu au fost supuși unor întrebări de bază, cum ar fi dacă au vreun simptom, dacă tușesc sau să le fie luată temperatura.

Autoritățile medicale din Statele Unite au declarat că ceea ce s-a petrecut la Casa Albă a sporit pericolul de răspândire a coronavirusului.

Totodată, potrivit experților în sănătate acesta reprezintă un nou exemplu negativ oferit de Administrația Trump, într-un moment în care majoritatea experților în boli infecțioase avertizează că publicul trebuie să poarte măști, să mențină distanțarea socială și să limiteze adunările mari.

„Trebuie să spun asta, pentru că e adevărat. Este un gest iresponsabil. Da, evenimentul are loc în aer liber, dar oamenii stau unii lângă alții o perioadă îndelungată de timp, fără măști”, a comentat pe Twitter un profesor de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Harvard.

I admit I said this. Because it’s true. This is irresponsible. Yes it’s outdoors. But these folks are together for an extended period of time without masks.



It’s utterly irresponsible. https://t.co/Se3j5q2TPV