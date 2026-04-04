Într-un nou moment de declin al relațiilor dintre Regatul Unit și SUA, Donald Trump a părut să-l imite pe Starmer cu o voce slabă în timpul unui discurs de la un eveniment organizat la Casa Albă și a afirmat că Marea Britanie „nu este cel mai bun” aliat al SUA.

Surse diplomatice: Starmer a procedat corect ignorând criticile lui Trump

Episodul reprezintă cel mai recent atac al lui Trump la adresa lui Starmer și a portavioanelor „vechi” ale Regatului Unit, după ce premierul a refuzat să permită utilizarea bazelor militare britanice pentru primele lovituri asupra Iranului.

După acest nou atac, surse diplomatice și politice au declarat că Starmer a procedat corect ignorând criticile, însă au avertizat că relația este grav afectată și că va trebui să-și intensifice eforturile pentru a consolida relațiile internaționale în alte direcții.

Președintele american a spus că Marea Britanie „ar trebui să fie cel mai bun” aliat al SUA, dar nu a fost astfel în timpul războiului din Iran, acuzându-l pe Starmer că a tergiversat decizia privind trimiterea portavioanelor.

Ulterior, Donald Trump a râs de navele de război britanice și i-a transmis lui Keir Starmer că „sunt jucării pe lângă ce avem noi”.

Donald Trump, către Starmer: Ești prim-ministru, nu trebuie să întrebi echipa

În discursul său, Trump a declarat: „Am întrebat Regatul Unit, care ar trebui să fie cel mai bun aliat al nostru. De fapt, regele vine aici peste două săptămâni, e un tip de treabă, regele Charles.

Am spus: «Aveți două portavioane vechi și uzate, credeți că le puteți trimite?»

«Ooo, trebuie să-mi întreb echipa».

I-am spus: «Ești prim-ministru, nu trebuie».

«Nu, nu, nu, trebuie să-mi întreb echipa. Echipa mea trebuie să se întâlnească, ne întâlnim săptămâna viitoare».

Dar războiul deja începuse. Săptămâna viitoare războiul se va termina… în trei zile”, a relatat Donald Trump.

Surse: Donald Trump nu a cerut niciodată oficial Regatului Unit să trimită navele

Totuși, surse de la Downing Street au declarat că Trump nu a cerut niciodată oficial Regatului Unit să trimită aceste nave și că Londra nu le-a oferit. Într-o critică anterioară, de acum două săptămâni, Trump spusese că Starmer voia să consulte echipa în legătură cu trimiterea unor nave de deminare, și nu a portavioanelor.

Un diplomat de rang înalt a afirmat că Starmer a făcut bine că „a ignorat în esență” declarațiile lui Trump și că ar trebui acum să-și consolideze relațiile cu Canada, Australia și Europa continentală, deoarece este greu de imaginat cum ar putea fi refăcută relația cu SUA.

Un alt fost diplomat a spus că vizita regelui și un posibil turneu în SUA al prințului William și al prințesei Kate ar putea oferi o oportunitate de îmbunătățire a relațiilor, însă Starmer procedează corect necedând presiunilor lui Trump.

Un consilier guvernamental pe politică externă a declarat că Starmer va acționa întotdeauna în interesul Regatului Unit, chiar dacă asta înseamnă să detensioneze situația cu Trump, dar că natura „imprevizibilă și neregulată” a atacurilor acestuia ridică întrebări cu privire la utilitatea unei relații personale apropiate.

Mai mulți miniștri și parlamentari laburiști l-au asigurat pe Starmer de sprijinul lor pentru strategia sa de a rămâne calm în fața criticilor și insultelor lui Trump. Unii consideră chiar că modul în care gestionează situația îi întărește poziția de lider, indiferent de rezultatul alegerilor locale de luna viitoare.

Emily Thornberry, deputată laburistă și președinta comisiei pentru Afaceri externe, a declarat că este „mulțumită că Regatul Unit are un lider care lucrează în echipă și ascultă experții”.

„Luarea deciziilor în politica externă, cu atât mai mult în privința războiului, fără a-i asculta pe ceilalți duce la probleme, cum ar fi să fii luat prin surprindere când iranienii închid Strâmtoarea Ormuz”, a spus ea.

Kim Darroch, fost consilier pentru securitate națională și ambasador britanic în SUA, a afirmat că Starmer a avut dreptate „să evite implicarea directă în acest «război la alegere»”.

„Dar fără îndoială acest lucru a afectat serios relația sa personală cu Trump”, a adăugat el. „Situația s-ar putea calma. Dar este la fel de posibil ca un Trump afectat să reacționeze agresiv, fie împotriva NATO, fie împotriva unor state europene, inclusiv a Regatului Unit, posibil prin noi sau mai mari taxe vamale – un risc care face din refacerea relațiilor cu piața unică a UE o prioritate imediată”.

Conservatorii au susținut bombardamentele americane asupra Iranului, dar s-au temperat

Atacurile lui Trump la adresa Regatului Unit și a lui Starmer au creat dificultăți pentru Nigel Farage și partidul Reform UK, precum și pentru conservatori, care inițial au susținut bombardamentele americane asupra Iranului, dar și-au temperat ulterior poziția.

Robert Jenrick, deputat Reform UK responsabil de economie, a declarat pentru LBC că relația dintre premier și președintele SUA „a suferit clar o lovitură masivă – probabil ireparabilă”. Totuși, el a precizat că nu îl apără pe Trump „sau modul în care se comportă”.

„Nu-mi place să văd lideri străini criticând liderul Regatului Unit, indiferent de partid. Îți dorești ca prim-ministrul nostru să fie respectat pe scena internațională și tratat cu respect de aliații principali”, a spus el.

Declarațiile făcute fără presă, publicate de Casa Albă și apoi șterse

Declarațiile lui Donald Trump au fost făcute la un prânz închis presei, dar au fost publicate de Casa Albă pe o rețea socială și ulterior șterse. Cu toate acestea, au fost descărcate și republicate de un jurnalist politic al site-ului Business Insider.

În timpul prânzului, Trump l-a ironizat și pe președintele francez Emmanuel Macron, spunând că „încă își revine după o lovitură la maxilar” și afirmând că soția sa, Brigitte Macron, „se poartă foarte urât cu el”.

Donald Trump a criticat în repetate rânduri Marea Biritanie pentru refuzul de a autoriza utilizarea bazelor militare în atacurile inițiale asupra Iranului, precum și pentru decizia de a transfera suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius.

Starmer nu a răspuns acestor atacuri, dar a declarat că își va menține poziția privind războiul „indiferent de presiuni și de zgomotul din jur”.

Întrebat de comisia parlamentară de legătură despre comentariile „destul de nepoliticoase” ale lui Trump, premierul a spus: „Sunt complet concentrat pe ceea ce este în interesul țării noastre și nu am nicio scuză pentru asta. În ciuda presiunilor externe, voi rămâne ferm concentrat pe interesul național britanic. Multe dintre lucrurile care se spun sau se fac sunt, fără îndoială, menite să pună presiune asupra mea. Înțeleg ce se întâmplă. Dar nu voi ceda”.

„Sunt prim-ministrul Regatului Unit și rolul meu este să mă concentrez pe deplin asupra interesului național britanic. Acest principiu m-a ghidat în ultimele săptămâni și îl voi respecta în continuare, pe măsură ce vom lua decizii dificile”, a adăugat Keir Starmer.

De asemenea, la începutul acestei săptămâni, Starmer a declarat în fața unei comisii parlamentare că nu intenționează să reacționeze la insultele repetate ale președintelui SUA, marcând o deteriorare semnificativă a relației lor de la cea de-a doua vizită de stat a lui Trump, din septembrie.

