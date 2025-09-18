În discursul său, liderul de la Casa Albă a declarat: „Vreau doar să spun că Majestatea Sa a crescut un fiu remarcabil, Alteța Sa Regală, prințul de Wales. Cu adevărat uimitor. Am ajuns să vă cunoaștem și cred că veți avea un succes incredibil în viitor”.

În timp ce îl elogia pe William, Trump nu a făcut nicio referire la prințul Harry, fratele mai mic al acestuia, conform Daily Mail.

Președintele Statelor Unite a continuat, spunând: „Melania și cu mine suntem încântați să-l vizităm din nou pe prințul William și să o vedem pe Alteța Sa Regală, prințesa Catherine, atât de radiantă, de sănătoasă și de frumoasă”.

Trump a subliniat, de asemenea, contribuțiile regelui Charles în sprijinirea veteranilor răniți, afirmând: „El i-a ridicat pe cei săraci, a avut grijă de fermierii din mediul rural și s-a ocupat de veteranii răniți ca nimeni altul”.

Deși Trump a lăudat implicarea regelui, el nu a menționat eforturile prințului Harry, care a fondat Invictus Games în 2014, o competiție dedicată personalului militar rănit. Recent, prințul Harry a fost în Ucraina pentru a discuta despre sprijinul acordat veteranilor cu leziuni grave.

Sursa citată amintește că Trump i-a criticat anterior pe Harry și Meghan Markle, acuzându-i că au tratat-o pe regina Elisabeta a II-a „cu foarte multă lipsă de respect”. El a declarat despre Harry: „Are destule probleme cu soția lui. Ea e groaznică”.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

În trecut, Meghan Markle l-a numit pe Trump „misogin”.

Prințul Harry a efectuat săptămâna trecută o călătorie în Marea Britanie, unde a participat la o serie de evenimente legate de organizații caritabile, printre care WellChild și Children In Need, precum și la Invictus Games Foundation.

Amintim că președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți miercuri cu onoruri militare la Windsor, unde, alături de regele Charles și regina Camilla, au asistat la intonarea imnului SUA și la cea mai mare gardă de onoare organizată vreodată pentru o vizită de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE