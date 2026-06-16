Procesul efectiv de ridicare este estimat să dureze între 5 și 6 ore, însă calendarul final depinde în totalitate de condițiile meteo (curenți, valuri, vânt) și de provocările tehnice subacvatice.

Pregătiri intense înaintea ridicării

În cursul zilei de marți, scafandrii și tehnicienii au efectuat ultimele manevre pregătitoare pe fundul mării.

Nava a fost eliberată din sedimentele marine și rotită în poziția optimă pentru ridicare. De asemenea, epava urmează să fie sigilată complet în vederea pompării controlate a apei din compartimentele interioare.

După evacuarea apei și asigurarea flotabilității, remorcherul va fi remorcat către portul Midia, unde este așteptat să ajungă până la sfârșitul acestei săptămâni.

Trei marinari sunt încă dispăruți în epavă

Remorcherul Astana (construit în 2006 la șantierul olandez Damen) s-a scufundat în dimineața zilei de 18 martie 2026, la circa 4 mile marine de portul Midia, în timp ce asista tancul petrolier Amades.

Nava a rămas brusc fără propulsie, s-a răsturnat pe o parte și s-a scufundat în doar câteva minute, cu chila în sus.

La bord se aflau cinci navigatori români. Un marinar a fost recuperat imediat după naufragiu, însă a decedat la mal în ciuda eforturilor de resuscitare.

Al doilea marinar a fost găsit fără suflare a doua zi, de către scafandrii Forțelor Navale Române. Ceilalți trei marinari sunt în continuare dispăruți și se află, cel mai probabil, în interiorul epavei.

Printre aceștia se numără și căpitanul navei, Sorin Tufan, fost fotbalist (fundaș dreapta) la Farul Constanța și Steaua București.

Mobilizare masivă de forțe după săptămâni de blocaj

Primele săptămâni de după accident au fost marcate de întârzieri birocratice generate de procedurile asigurătorului navei.

Situația s-a schimbat la sfârșitul lunii mai, odată cu implicarea ARAS Salvage, care a adus la fața locului tehnică grea: nava Yogi, nava de suport Ataman și macaraua plutitoare Anadolu (cu o capacitate uriașă de ridicare, de 1.600 de tone).

Până pe 8 iunie, echipele au reușit să extragă toate fluidele și combustibilul de la bord pentru a preveni o poluare, montând ulterior structurile de rezistență pentru ridicare.

Deși faza finală trebuia să aibă loc weekendul trecut, ea a fost amânată pentru mijlocul acestei săptămâni din cauza vremii nefavorabile.

După aducerea în port, remorcherul va fi pus imediat la dispoziția anchetatorilor. În prezent, sunt în derulare trei investigații paralele (inclusiv o anchetă penală a Parchetului) pentru a se stabili cu exactitate din ce cauză s-a scufundat nava într-un timp atât de scurt.

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