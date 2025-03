„Contestația se bazează pe argumente solide de natură constituțională și juridică, care evidențiază incompatibilitatea discursului și comportamentului candidatului cu valorile democratice și constituționale ale statului român”, a anunțat SNSPA.

Rectorul SNSPA a cerut Biroului Electoral Central:

verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru candidatură

respingerea candidaturii lui Călin Georgescu „constatând că se încalcă condițiile de eligibilitate prevăzute de dispozițiile constituționale […], cu referire la valorile democrației, la statul de drept, la respectarea Constituției corelate cu garanția politico-militară a acestora, respectiv apartenența României la UE și NATO”.

„Un candidat la prezidențiale este analizat și din perspectiva modului în care se raportează la principiile democratice și la constituție. Un președinte care trebuie să fie garant al constituției și un factor de echilibru spune că vrea să desființeze instituții prevăzute de Constituție și încalcă cel puțin 7-8 articole importante din Constituție, evident că nu este eligibil pentru așa ceva. Acesta a fost motivul pentru care Diana Șoșoacă a fost respinsă, nu a putut participa la competiția electorală”, a spus Remus Pricopie ulterior, la Digi24.

Recomandări Delirul de grandoare al lui Donald J. Trump, autointitulatul „geniu foarte stabil”. Opiniile specialiştilor clinicieni

Rectorul SNSPA a adăugat că a fost ajutat de studenți, care au căutat declarațiile lui Călin Georgescu din ultimii 10 ani, și le-a pus la dosar: „Cum legionarii sunt OK, chiar dacă ai o lege care îți interzice să promovezi legionarismul, cum noi vom ieși din NATO pentru că nu avem nevoie nici de NATO, nici de Uniunea Europeană”.

„Toate aceste încălcări grave îl aduc în situația de a fi incompatibil cu poziția de candidat, nu doar cu poziția de președinte”, a punctat Remus Pricopie, el precizând că „ne așteptăm ca această candidatură să nu fie înregistrată”, deoarece a depus „o contestație argumentată și judicioasă”, iar acum așteaptă decizia Biroului Electoral Central.

Candidatul independent Călin Georgescu și-a depus vineri, 7 martie, candidatura la președinție la Biroul Electoral Central din Centrul Vechi al Bucureștiului. „A doua oară nu voi mai fi interzis, pentru că vor fi judecați de toate instanțele”, a susținut el.

Călin Georgescu, favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale 2025, dar nu se știe dacă va candida

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur.

Recomandări Ce a păţit un bărbat din Harghita după ce a arătat degetul mijlociu unei maşini în care nu ştia că e un poliţist. „M-au bătut de am făcut pe mine. Mi-au dat cu apă, ca la Auschwitz”

Acum, Călin Georgescu este favorit în sondaje să câștige noile alegeri prezidențiale, dar deocamdată nu se știe dacă va mai candida.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost primul care a spus că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și că serviciile trebuie să intervină. Primul om important din politica din România care a spus că Georgescu nu va candida a fost Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, care a argumentat că este greu ca viitoarea decizie a CCR să fie diferită de cea din decembrie.

Reputata publicație britanică Financial Times a anunțat, citând „surse familiarizate cu situația”, că Georgescu nu va fi lăsat să candideze la primăvară din cauza anchetei penale. Financial Times este publicația care, în februarie, a scris și că Administrația Trump a exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse fraților Tate, iar informația s-a confirmat câteva zile mai târziu, când frații Tate au părăsit România, deși erau sub control judiciar.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 4 mai (primul tur) și 18 mai (turul al doilea).

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România 5 știri by Libertatea - Actualitate. Mașina de un milion de euro de la RAR și bărbatul care a înghițit bijuterii de 769.000 de dolari

Urmărește-ne pe Google News