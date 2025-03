Procedura spune că un candidat își depune dosarul la BEC, după care instituția are la dispoziție un termen de 48 de ore pentru a se pronunța asupra înregistrării sau a respingerii candidaturii.

Foarte important, însă, termenul de 48 de ore nu decurge de la ora depunerii dosarului de candidatură, ci de la ora 24.00 a zilei următoare. Mai precis, în cazul lui Călin Georgescu, termenul se împlinește duminică, 9 martie, la ora 23.59.

Apoi, dupa emiterea deciziei BEC, care poate fi ori de înregistrare, ori de respingere, se pot face contestații în termen de 24 de ore la Curtea Constituțională.

Acest lucru înseamnă că dacă BEC îi va respinge candidatura lui Călin Georgescu, el se poate adresa la CCR până luni, 10 martie, ora 23.59.

Călin Georgescu și-a depus candidatura la președinție și a susținut: „A doua oară nu voi mai fi interzis, pentru că vor fi judecați de toate instanțele”.

La scurt timp după depunerea dosarului, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a depus contestație.

Călin Georgescu, favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale 2025, dar nu se știe dacă va candida

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur.

Acum, Călin Georgescu este favorit în sondaje să câștige noile alegeri prezidențiale, dar deocamdată nu se știe dacă va mai candida.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost primul care a spus că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și că serviciile trebuie să intervină. Primul om important din politica din România care a spus că Georgescu nu va candida a fost Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, care a argumentat că este greu ca viitoarea decizie a CCR să fie diferită de cea din decembrie.

Reputata publicație britanică Financial Times a anunțat, citând „surse familiarizate cu situația”, că Georgescu nu va fi lăsat să candideze la primăvară din cauza anchetei penale. Financial Times este publicația care, în februarie, a scris și că Administrația Trump a exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse fraților Tate, iar informația s-a confirmat câteva zile mai târziu, când frații Tate au părăsit România, deși erau sub control judiciar.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 4 mai (primul tur) și 18 mai (turul al doilea).

