Câteva sute de susținători s-au strâns în fața instituției, cu mai bine de o oră înainte de sosirea lui Călin Georgescu, iar jandarmii și-au sporit efectivele și au pus garduri pentru a reduce riscul de incidente.

Călin Georgescu a ieșit din Biroul Electoral Central și a subliniat că va răspunde doar la trei întrebări, spunându-le jurnaliștilor că speră să nu răspundă la întrebări primite din redacție.

„Am depus dosarul de candidatură, dar vreau să spun că pe 6 decembrie 2024 a fost ucisă democrația, iar azi, pe 7 martie 2025, poporul român a înviat. Am depus dosarul de candidatură cu peste 324.000 de semnături”, a afirmat Călin Georgescu la ieșirea de la BEC.

El a mulțumit AUR si POT „pentru tot ce au făcut” si pentru susținere. „Am trecut prin foc și sabie și este bine, pentru că prin suferință am aflat și am înțeles toți valorile fundamentale legate de pace, democrație și libertate. De aceea spun că e bine să ne apărăm democrația, să ne luptăm pentru libertate și pentru pace”, a adăugat Georgescu.

Apoi s-a declarat de partea lui Donald Trump și a vicepreședintelui SUA, JD Vance, și a transmis un mesaj autorităților române.

„Eu le transmit așa. Că în acest moment tot mapamondul se uită la România și la modul ingrat și ilegal în care sistemul corupt și clasa politică au acționat. S-a putut o dată, dar nu va mai exista și a doua oară. Prima oară a fost culpă, dar a doua oară înseamnă premeditare. Și atunci vor fi judecați de toate instanțele și de legile lumii umane și de legile divine”, a mai spus Călin Georgescu.

Întrebat ce va face dacă nu va fi lăsat să candideze, Călin Georgescu a răspuns: „Este imposibil”.

Apoi a plecat, dar susținătorii săi au trecut peste gardurile puse de jandarmi și s-au îmbulzit în încercarea de a ajunge la el pentru a face selfi-uri și a vorbi cu Georgescu.

Călin Georgescu, favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale 2025, dar nu se știe dacă va candida

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur.

Acum, Călin Georgescu este favorit în sondaje să câștige noile alegeri prezidențiale, dar deocamdată nu se știe dacă va mai candida.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost primul care a spus că, din informațiile pe care le are, Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și că serviciile trebuie să intervină. Primul om important din politica din România care a spus că Georgescu nu va candida a fost Daniel Fenechiu, liderul grupului PNL din Senat, care a argumentat că este greu ca viitoarea decizie a CCR să fie diferită de cea din decembrie.

Reputata publicație britanică Financial Times a anunțat, citând „surse familiarizate cu situația”, că Georgescu nu va fi lăsat să candideze la primăvară din cauza anchetei penale. Financial Times este publicația care, în februarie, a scris și că Administrația Trump a exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse fraților Tate, iar informația s-a confirmat câteva zile mai târziu, când frații Tate au părăsit România, deși erau sub control judiciar.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 4 mai (primul tur) și 18 mai (turul al doilea).

