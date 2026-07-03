Soarele arde nemilos peste București. La nivelul asfaltului, termometrele sar de 40 de grade Celsius, iar pe șantierul unde se modernizează liniile de tramvai STB, atmosfera este la fel de încinsă ca vremea.

Praful se ridică la fiecare trecere a unui utilaj, zgomotul picamerelor și al excavatoarelor acoperă orice conversație, iar străzile sunt un adevărat șantier fără oprire.

Suntem în mijlocul unuia dintre cele mai importante șantiere pentru transportul public din București.

„De dimineață până seara, numai zgomot și praf”

Pe o lungime de 1,8 kilometri se înlocuiesc liniile de tramvai de pe străzile Mântuleasa, Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Lizeanu și Intrarea Vagonului.

Lucrările au început în urmă cu trei luni, iar pentru locuitorii din zonă, fiecare zi înseamnă praf, zgomot și nervi întinși la maximum.

Am mers pe șantierul STB să vedem cum se lucrează la schimbarea liniilor de tramvai. Foto: Vlad Chirea (Libertatea)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 30

Casele tremură la fiecare excavator care trece. Ferestrele rămân închise chiar și pe caniculă, pentru că altfel praful intră imediat în locuințe.

Cu străzile sparte, șoferii înaintează cu greu și trebuie să o ia pe rute alternative, iar pietonii caută printre gardurile de șantier o cale sigură de trecere.

„Este un haos total. De dimineață până seara, numai zgomot și praf. Tremură casa când trec utilajele. Nici geamul nu-l putem deschide, deși afară sunt peste 40 de grade”, spune o doamnă.

„E balamuc. Nu mai știm pe unde să ocolim”

Deși șantierul pare că ar avea nevoie de o adevărată armată de muncitori care să lucreze în ritm alert, realitatea din teren este cu totul alta.

În plină zi, doar trei-patru oameni mută gardurile de protecție, în timp ce alții păzesc utilajele parcate.

În rest, bate vântul printre șinele scoase și grămezile de moloz, iar locuitorii se întreabă dacă lucrările avansează suficient de repede.

„Ne-am săturat de balamuc, sincer. Nu mai știm pe unde să ocolim. Dar dacă tot ne chinuim acum, măcar să avem la final o stradă civilizată și un tramvai care să nu mai zdruncine din toate încheieturile”, e o altă reacție a celor din zonă.

„Haos total! Tremură casa când trec utilajele”. Am mers pe șantierul STB să vedem cum se lucrează la schimbarea liniilor de tramvai

„E greu, foarte greu, dar fără șantier nu se poate. Mai rezistăm câteva luni dacă asta înseamnă linii noi și condiții normale de circulație”, spune un locatar din zonă.

„Dacă nu le mai facem acum, nu le mai facem deloc”

Autoritățile spun însă că amploarea proiectului depășește cu mult simpla schimbare a șinelor de tramvai.

„Nu este vorba doar despre simple lucrări la liniile de tramvai: sunt necesare şi alte lucrări la reţeaua de canalizare, apă şi alte utilităţi. Au nevoie de proiectare, licitaţii, bugetare. Toate aceste lucruri durează şi este nevoie de coordonarea multor instituţii şi companii. Nu le facem superficial, ca peste alţi 2 sau 3 ani să săpăm iarăşi”, spune primarul general, Ciprian Ciucu.

Edilul explică și de ce modernizarea nu mai poate fi amânată.

„Acum, liniile de tramvai sunt prea vechi şi efectiv nu mai rezistă, nu se mai poate circula pe ele în condiţii de siguranţă! Oameni buni, proiectele sunt într-atât de întârziate, încât dacă nu le mai facem acum, nu le mai facem deloc, am pierde şi finanţările europene şi ar trebui să dăm şi banii înapoi”, mai spune acesta.

Praful, zgomotul și nervii rămân parte din peisaj

Până când noile șine vor fi montate, iar tramvaiele vor circula în condiții moderne, locuitorii din zonă mai au de îndurat luni bune de șantier.

„E greu perioada asta, dar era nevoie de lucrări. Dacă ies bine, o să fie o schimbare mare pentru tot cartierul și pentru transportul din zonă”, spune un bărbat din apropiere.

Pentru moment, zona trăiește între două realități: disconfortul și promisiunea unui transport public mai sigur și mai rapid.

„Haos total! Tremură casa când trec utilajele”. Am mers pe șantierul STB să vedem cum se lucrează la schimbarea liniilor de tramvai

Iar până la finalizarea lucrărilor, praful, zgomotul și nervii rămân parte din peisajul de zi cu zi. Și nu doar pe Mântuleasa, ci și în Pipera sau Bulevardul Basarabiei.

„Mai strângem din dinți câteva luni, dar important e să se termine și să avem, în sfârșit, condiții normale”, încheie dialogul cu reporterii o femeie care nu știe cu ce să ajungă la Piața Romană. A luat un taxi până la urmă.

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