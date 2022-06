Reportaj. Cum a fost Bac-ul la română la un liceu tehnologic: „La subiectul al treilea chiar n-am știut. De la 14 ani fac și muncă, și școală”

Elevii Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” din sectorul 3 se numără printre cei peste 126.000 de absolvenţi de liceu care s-au înscris să susțină Bacalaureatul în acest an. Numărul ar fi cel mai mic de după revoluție, conform ministrului educației.

Pe 20 iunie, la 11:30, n-ai loc să arunci un pai pe trotuarul din fața acestui liceu tehnologic. Unii elevi și părinți stau chiar în dreptul fațadei pe care se află o imagine ce amintește de războiul de la granița noastră, realizat după opera unei artiste din Ucraina: pe obrajii unei fete se scurg lacrimi roșii, iar în dreptul ei e desenat drapelul în galben și albastru.

O mamă, așezată pe bordură, verifică împreună cu fiul ei dacă băiatul a răspuns corect la cerințe. „Motivul pentru care Elena Cuza locuiește la Piatra Neamț după revenirea în țară…”, se aude glasul femeii.

Primele două subiecte ale examenului au fost aceleași pentru profilul real și tehnologic, respectiv uman. Elevii au lucrat întâi pe un text de Nicolae Iorga, „Doamna Elena Cuza”, iar la al doilea subiect au prezentat perspectiva narativă dintr-un fragment semnat de scriitorul Cezar Petrescu.

La subiectul al III-lea, cei de la profilul real și tehnologic au trebuit să redacteze un eseu de cel puțin 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unei comedii studiate, pe când celor de la uman li s-a cerut caracterizarea unui personaj, de asemenea, dintr-o comedie.

Mai mulți adolescenți de la Colegiul „Mihai Bravu” au ieșit pe poartă înainte să se încheie timpul de lucru. I-a surprins faptul că le-a picat comedia, adică „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale. Se așteptau la poezie, mai precis la „Luceafărul” de Eminescu.

„Sincer, la subiectul al treilea chiar n-am știut. Am scris la primele două”, spune Dani, unul dintre absolvenți. „Față de alți ani, a fost un Bacalaureat OK, am fost noi fraieri că nu ne-am pregătit la subiectul al treilea. Toată lumea s-a apucat să învețe «Luceafărul» și «Moara cu noroc»”, continuă el.